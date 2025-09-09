Երկուշաբթի օրը Մեքսիկայի կենտրոնում բեռնատար գնացքը բախվել է երկհարկանի ուղևորատար ավտոբուսի, որի հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, ևս 61-ը՝ վիրավորվել։
Վթարը տեղի է ունեցել Մեքսիկա նահանգի Ատլակոմուլկո քաղաքում՝ հայտնի արդյունաբերական գոտում, երբ ավտոբուսի վարորդը փորձել է անցնել գնացքը անցման ժամանակ, ինչը հանգեցրել է ավերիչ հետևանքների։
Սա ամենալուրջ վթարներից մեկն է, որը տեղի է ունեցել երկրի երկաթուղային համակարգի զարգացման ընթացքում։
«Ցավոք, այս իրադարձությունը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի, ինչը խորապես տխրեցնում է մեր համայնքին», - ասաց քաղաքապետը։
Նահանգի գլխավոր դատախազի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել վթարի վերաբերյալ՝ հայտնելով, որ 7 կին և 3 տղամարդ մահացել են դեպքի վայրում։
Դեպքի վայրից ստացված կադրերը ցույց են տալիս, որ երկհարկանի ավտոբուսը, խցանված խիտ երթևեկության մեջ, փորձել է հատել երկաթուղային գծերը՝ խուսափելու համար խցանումներից։
50 ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը վթարի պահին ուղևորվում էր Մեխիկո։ Մեքենան կիսով չափ է բաժանվել և մի քանի ոտնաչափ քարշ է տվել։ Տեղացիները շտապել են օգնել անվնաս մնացածներին դուրս գալ բեկորներից։
Մեքսիկայի նահանգի արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները, Ազգային արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի, Կարմիր խաչի և տեղական ոստիկանության աշխատակիցները արագ ժամանեցին դեպքի վայր՝ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և փրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար։
Տեղական իշխանությունները փակեցին մունիցիպալիտետը մայրաքաղաքին կապող մայրուղին։ Այս ճանապարհը նահանգի ամենաշատ երթևեկելի ճանապարհներից մեկն է, որտեղ ամեն օր հազարավոր աշխատողներ են գալիս քաղաք։
Մեքսիկայի դաշնային գործակալության տվյալներով՝ գնացքների և մեքենաների բախումների թիվը վերջին տարիներին աճել է՝ 2024 թվականին հասնելով 784-ի՝ 2021 թվականի 673-ի համեմատ։
Միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում գործակալությունը գրանցել է նման վթարների հետևանքով 35 վիրավոր և երեք մահ։
Ողբերգական վթարը տեղի է ունեցել բնակիչների կողմից կառավարությանը ուղղված անվտանգության ավելի լավ միջոցառումներ, լուսավորություն և նշաններ ձեռնարկելու կոչերի ֆոնին՝ հետագա ողբերգությունները կանխելու համար։