ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Մեքսիկայում գնացքը բախվել է երկհարկանի ավտոբուսի, զոհվել է 10, վիրավորվել՝ 61 մարդ
Ավտոբուսի վարորդը փորձել է վազել գնացքից առաջ անցման ժամանակ, երբ տեղի է ունեցել բախումը։
Մեքսիկայում գնացքը բախվել է երկհարկանի ավտոբուսի, զոհվել է 10, վիրավորվել՝ 61 մարդ
Mexico Train Crash / AP
9 سبتمبر 2025

Երկուշաբթի օրը Մեքսիկայի կենտրոնում բեռնատար գնացքը բախվել է երկհարկանի ուղևորատար ավտոբուսի, որի հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, ևս 61-ը՝ վիրավորվել։

Վթարը տեղի է ունեցել Մեքսիկա նահանգի Ատլակոմուլկո քաղաքում՝ հայտնի արդյունաբերական գոտում, երբ ավտոբուսի վարորդը փորձել է անցնել գնացքը անցման ժամանակ, ինչը հանգեցրել է ավերիչ հետևանքների։

Սա ամենալուրջ վթարներից մեկն է, որը տեղի է ունեցել երկրի երկաթուղային համակարգի զարգացման ընթացքում։

«Ցավոք, այս իրադարձությունը հանգեցրել է բազմաթիվ մարդկային զոհերի, ինչը խորապես տխրեցնում է մեր համայնքին», - ասաց քաղաքապետը։

Նահանգի գլխավոր դատախազի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել վթարի վերաբերյալ՝ հայտնելով, որ 7 կին և 3 տղամարդ մահացել են դեպքի վայրում։

Դեպքի վայրից ստացված կադրերը ցույց են տալիս, որ երկհարկանի ավտոբուսը, խցանված խիտ երթևեկության մեջ, փորձել է հատել երկաթուղային գծերը՝ խուսափելու համար խցանումներից։

Առաջարկ

50 ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը վթարի պահին ուղևորվում էր Մեխիկո։ Մեքենան կիսով չափ է բաժանվել և մի քանի ոտնաչափ քարշ է տվել։ Տեղացիները շտապել են օգնել անվնաս մնացածներին դուրս գալ բեկորներից։

Մեքսիկայի նահանգի արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները, Ազգային արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովի, Կարմիր խաչի և տեղական ոստիկանության աշխատակիցները արագ ժամանեցին դեպքի վայր՝ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և փրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար։

Տեղական իշխանությունները փակեցին մունիցիպալիտետը մայրաքաղաքին կապող մայրուղին։ Այս ճանապարհը նահանգի ամենաշատ երթևեկելի ճանապարհներից մեկն է, որտեղ ամեն օր հազարավոր աշխատողներ են գալիս քաղաք։

Մեքսիկայի դաշնային գործակալության տվյալներով՝ գնացքների և մեքենաների բախումների թիվը վերջին տարիներին աճել է՝ 2024 թվականին հասնելով 784-ի՝ 2021 թվականի 673-ի համեմատ։

Միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում գործակալությունը գրանցել է նման վթարների հետևանքով 35 վիրավոր և երեք մահ։

Ողբերգական վթարը տեղի է ունեցել բնակիչների կողմից կառավարությանը ուղղված անվտանգության ավելի լավ միջոցառումներ, լուսավորություն և նշաններ ձեռնարկելու կոչերի ֆոնին՝ հետագա ողբերգությունները կանխելու համար։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us