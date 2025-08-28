Գործակալության խոսնակ Մահմուդ Բասալը հայտարարեց, որ Իսրայելի կողմից ամսվա սկզբին Գազա ներխուժման նախագծի հաստատումից հետո թաղամասի հարավային մասում ոչ մի շենք չի մնացել կանգուն։
Բասալը նշելց, որ իսրայելական բանակը շինարարական մեքենաների հետ միասին օգտագործել է պայթուցիկներով լի ռոբոտներ՝ ամեն օր պայթեցնելով յոթ վայր և անօդաչու թռչող սարքերով տանիքներին պայթուցիկներ նետելով։
Բասալը հավելեց, որ այս զենքերը մեծացրել են տարածքում ավերածությունների մասշտաբները։
Բասալը նշեց որ համակարգված քանդումը Զեյթունի բնակիչների 80 տոկոսին ստիպել է գաղթել Գազա քաղաքի արևմտյան կամ հյուսիսային մասեր։
Իսրայելի անվտանգության կաբինետը օգոստոսի 8-ին հաստատել է Գազա ներխուժման պլանը։
Պլանը ներառում է մոտ 1 միլիոն պաղեստինցիների տեղահանումը դեպի հարավ, քաղաքի շրջապատումը և դրա օկուպացիան ինտենսիվ հարձակումներից հետո։
Պատերազմը ավերել է տարածաշրջանը, որը մեծ ավերածություններ է կրել Իսրայելի սովի քաղաքականության պատճառով։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ տվեց Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Գազայում ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է ներգրավվել Միջազգային դատարանում՝ տարածաշրջանում իր պատերազմի համար։