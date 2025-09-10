ԹՈՒՐՔԻԱ
Ի՞նչ է Հաքան Ֆիդանի Իտալիայում բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում
Թուրքիայի և Իտալիայի միջև դիվանագիտական ​​հարաբերությունները սկիզբ են առել 1856 թվականից, իսկ այս գործընկերությունը ռազմավարական մակարդակի է բարձրացվել 2007 թվականին։
Ֆիդանը պատրաստվում է քաղաքական ելույթ ունենալ Իտալիայի առաջատար մտքի կենտրոններից մեկում՝ Istituto Affari Internazionali-ում։ / AA
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ նախարար Հաքան Ֆիդանը սեպտեմբերի 11-12-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Իտալիա։

Ֆիդանը կհանդիպի Իտալիայի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Անտոնիո Տայանիի հետ։ Երկու նախարարները վերջին անգամ հանդիպել են մայիսի 14-15-ը Անթալիայում կայացած ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։

Այս այցը երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի շփումների շարունակությունն է: Ապրիլի 29-ին Հռոմում տեղի ունեցավ Թուրքիա-Իտալիա միջկառավարական չորրորդ գագաթնաժողովը, որը համանախագահում էին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին: Վերջերս՝ օգոստոսի 1-ին, Ստամբուլում նախագահ Էրդողանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Թուրքիա-Իտալիա-Լիբիա եռակողմ առաջնորդների գագաթնաժողովը:

Պաշտոնական հանդիպումներից բացի, Ֆիդանը նախատեսում է ելույթ ունենալ Իտալիայի առաջատար վերլուծական կենտրոններից մեկում՝ Istituto Affari Internazionali-ում:

Նախարարության հայտարարության համաձայն՝ Տայանիի հետ քննարկումները կանդրադառնան Թուրքիայի և Իտալիայի ռազմավարական գործընկերությանը և ՆԱՏՕ-ի դաշինքին, փոխադարձ բարձր մակարդակի այցերի կարևորությանը և երկկողմ առևտրի $40 միլիարդի նպատակին:

Անկարան նաև շեշտելու է Թուրքիայի-ԵՄ Մաքսային միության արդիականացման կարևորությունը և համատեղ աշխատանքի հնարավորությունները էներգետիկ անվտանգության, կապի և պաշտպանության արդյունաբերության ոլորտներում:

Առաջարկ

Օրակարգում ներառված են նաև համագործակցությունը անօրինական միգրացիայի, գիտական և տեխնոլոգիական նորարարությունների, ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հարցերի և Թուրքիայի-ԵՄ հարաբերությունների շուրջ: Կողմերը նախատեսում են կարծիքներ փոխանակել Լիբիայի, Պաղեստինի Գազայի, Սիրիայի, Ուկրաինայի, Իրանի և Աֆրիկայի վերաբերյալ:

Աճող գործընկերություն

Երկկողմ առևտրի ծավալը 2024 թվականին հասել է $32.2 միլիարդի, ինչը Իտալիան դարձնում է Թուրքիայի հինգերորդ խոշորագույն արտահանման շուկան աշխարհում և երկրորդը՝ Եվրոպական միության շրջանակներում: Հռոմում կայացած վերջին միջկառավարական գագաթնաժողովում առաջնորդները սահմանեցին նոր առևտրային նպատակ՝ $40 միլիարդ:

Պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտները համագործակցության հիմնական ուղղություններն են: Մարտին թուրքական Baykar պաշտպանական ընկերությունը ստորագրեց համագործակցության համաձայնագիր իտալական Leonardo ավիատիեզերական հսկայի հետ անօդաչու թռչող համակարգերի ոլորտում: Հունիսին Baykar-ը ավարտեց Իտալիայի Piaggio Aerospace ընկերության ձեռքբերումը: Քննարկումներ են ընթանում նաև Թուրքիայի կողմից Eurofighter Typhoon կործանիչների հնարավոր ձեռքբերման շուրջ:

Էներգետիկայի ոլորտում Թուրքիան և Իտալիան կարևոր դեր են խաղում Հարավային գազային միջանցքում: 2020 թվականի վերջից ի վեր, Trans-Anatolian Pipeline (TANAP)-ով տեղափոխված բնական գազը Իտալիա է մատակարարվում Trans-Adriatic Pipeline (TAP)-ի միջոցով:

Քաղաքականությունից և առևտրից դուրս, Իտալիայում բնակվող շուրջ 50,000 թուրքական համայնքը շարունակում է նպաստել երկրի սոցիալական և մշակութային կյանքին: Զբոսաշրջությունը նույնպես մնում է ուժեղ կապող օղակ, 2024 թվականին ավելի քան 719,000 իտալացիներ այցելել են Թուրքիա:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
