Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ նախարար Հաքան Ֆիդանը սեպտեմբերի 11-12-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Իտալիա։
Ֆիդանը կհանդիպի Իտալիայի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Անտոնիո Տայանիի հետ։ Երկու նախարարները վերջին անգամ հանդիպել են մայիսի 14-15-ը Անթալիայում կայացած ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։
Այս այցը երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի շփումների շարունակությունն է: Ապրիլի 29-ին Հռոմում տեղի ունեցավ Թուրքիա-Իտալիա միջկառավարական չորրորդ գագաթնաժողովը, որը համանախագահում էին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին: Վերջերս՝ օգոստոսի 1-ին, Ստամբուլում նախագահ Էրդողանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Թուրքիա-Իտալիա-Լիբիա եռակողմ առաջնորդների գագաթնաժողովը:
Պաշտոնական հանդիպումներից բացի, Ֆիդանը նախատեսում է ելույթ ունենալ Իտալիայի առաջատար վերլուծական կենտրոններից մեկում՝ Istituto Affari Internazionali-ում:
Նախարարության հայտարարության համաձայն՝ Տայանիի հետ քննարկումները կանդրադառնան Թուրքիայի և Իտալիայի ռազմավարական գործընկերությանը և ՆԱՏՕ-ի դաշինքին, փոխադարձ բարձր մակարդակի այցերի կարևորությանը և երկկողմ առևտրի $40 միլիարդի նպատակին:
Անկարան նաև շեշտելու է Թուրքիայի-ԵՄ Մաքսային միության արդիականացման կարևորությունը և համատեղ աշխատանքի հնարավորությունները էներգետիկ անվտանգության, կապի և պաշտպանության արդյունաբերության ոլորտներում:
Օրակարգում ներառված են նաև համագործակցությունը անօրինական միգրացիայի, գիտական և տեխնոլոգիական նորարարությունների, ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հարցերի և Թուրքիայի-ԵՄ հարաբերությունների շուրջ: Կողմերը նախատեսում են կարծիքներ փոխանակել Լիբիայի, Պաղեստինի Գազայի, Սիրիայի, Ուկրաինայի, Իրանի և Աֆրիկայի վերաբերյալ:
Աճող գործընկերություն
Երկկողմ առևտրի ծավալը 2024 թվականին հասել է $32.2 միլիարդի, ինչը Իտալիան դարձնում է Թուրքիայի հինգերորդ խոշորագույն արտահանման շուկան աշխարհում և երկրորդը՝ Եվրոպական միության շրջանակներում: Հռոմում կայացած վերջին միջկառավարական գագաթնաժողովում առաջնորդները սահմանեցին նոր առևտրային նպատակ՝ $40 միլիարդ:
Պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտները համագործակցության հիմնական ուղղություններն են: Մարտին թուրքական Baykar պաշտպանական ընկերությունը ստորագրեց համագործակցության համաձայնագիր իտալական Leonardo ավիատիեզերական հսկայի հետ անօդաչու թռչող համակարգերի ոլորտում: Հունիսին Baykar-ը ավարտեց Իտալիայի Piaggio Aerospace ընկերության ձեռքբերումը: Քննարկումներ են ընթանում նաև Թուրքիայի կողմից Eurofighter Typhoon կործանիչների հնարավոր ձեռքբերման շուրջ:
Էներգետիկայի ոլորտում Թուրքիան և Իտալիան կարևոր դեր են խաղում Հարավային գազային միջանցքում: 2020 թվականի վերջից ի վեր, Trans-Anatolian Pipeline (TANAP)-ով տեղափոխված բնական գազը Իտալիա է մատակարարվում Trans-Adriatic Pipeline (TAP)-ի միջոցով:
Քաղաքականությունից և առևտրից դուրս, Իտալիայում բնակվող շուրջ 50,000 թուրքական համայնքը շարունակում է նպաստել երկրի սոցիալական և մշակութային կյանքին: Զբոսաշրջությունը նույնպես մնում է ուժեղ կապող օղակ, 2024 թվականին ավելի քան 719,000 իտալացիներ այցելել են Թուրքիա: