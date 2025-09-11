Ֆրանսիայում սեպտեմբերի 10-ին «Ամեն ինչ արգելափակեք» բողոքի ցույցերի ժամանակ ամբողջ երկրում ձերբակալվել է 675 մարդ, որոնցից 280-ը ձերբակալվել է միայն Փարիզի շրջանում, հինգշաբթի օրը հաղորդեց ֆրանսիական BFM TV լրատվական գործակալությունը։
Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ չորեքշաբթի և հինգշաբթի գիշերվա միջադեպերից հետո այս ձերբակալություններից 549-ը հանգեցրել են ոստիկանության կալանքի։
Փարիզի ոստիկանապետ Լորան Նունյեսը հայտնեց, որ մայրաքաղաքում, մասնավորապես՝ «Place des Fetes»-ում տեղի ունեցած բախումներից հետո նոր ձերբակալություններ են կատարվել։
«Այսօր առավոտյան մենք ունենք 280 ձերբակալություն, այդ թվում՝ մեծ թվով մարդիկ ոստիկանական կալանքի տակ են», - ասաց Նունյեսը CNews-Europe 1-ին՝ հավելելով, որ հինգշաբթի առավոտվա դրությամբ 164 մարդ մնացել է կալանքի տակ։
Նունյեսը բողոքի շարժումը բնութագրել է որպես «ձախողում՝ նշելով, որ «բազմաթիվ, բազմաթիվ փորձերի» ֆոնին որևէ խոշոր շրջափակում չի իրականացվել։
Նա նշել է Փարիզի օղակաձև ճանապարհը փակելու մոտ 10 անհաջող փորձ, Գար դյու Նոր երկաթուղային կայարանը գրոհելու անհաջող փորձ և ավագ դպրոցներում և ավտոբուսային կայարաններում պարբերաբար խափանումներ։
Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն նույնպես BFMTV-RMC-ին տված իր խոսքում զորահավաքը որակել է «ձախողում»։
Հինգշաբթի օրը շարունակվել են որոշ փոքր բողոքի ցույցեր, այդ թվում՝ Նանտում և Փարիզի Սիենս Պո համալսարանում շրջափակման փորձեր, որտեղ ոստիկանությունը միջամտել է մուտքը վերականգնելու համար։
Միությունները արդեն կոչ են արել սեպտեմբերի 18-ին նոր համազգային բողոքի ցույցեր անցկացնել, իսկ Փարիզում երթ է նախատեսված։ Վերջնական երթուղին դեռևս հաստատված չէ, քանի որ ոստիկանությունը դեռևս չի հաստատել առաջարկվող վերջնակետը։
Վիճահարույց ազգային բյուջեի ծրագիր
Սոցիալական ցանցերում սկսված ժողովրդական բողոքի ցույցը կոչ արեց քաղաքացիներին սեպտեմբերի 10-ին «արգելափակել ամեն ինչ»՝ երկիրը կանգնեցնելու համար՝ ի նշան նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի ազգային բյուջեի ծրագրի դեմ բողոքի։
«Անհնազանդ Ֆրանսիա» (LFI) կուսակցության աջակցությամբ թափ հավաքելով՝ շարժումը սկիզբ առավ «Les Essentiels» փոքր առցանց խմբից՝ ասելով. «Սեպտեմբերի 10-ին մենք դադարեցնում ենք ամեն ինչ, ոչ թե փախչելու, «ոչ» ասելու համար»։
Միևնույն ժամանակ, ֆրանսիական արհմիութենական կազմակերպությունները նույնպես կոչ արեցին սեպտեմբերի 18-ին ամբողջ երկրում մոբիլիզացիայի օր անցկացնել՝ Բայրուի բյուջեի առաջարկների դեմ բողոքելու համար։
Ֆրանսիան բախվում է քաղաքական լարվածության աճի, քանի որ Բայրուն երկուշաբթի օրը պարտվեց Ազգային ժողովում վստահության քվեարկությանը։
Բայրուն, որը հուլիսին ներկայացրեց 2026 թվականի բյուջեի շրջանակը, աջակցություն էր փնտրում գրեթե 44 միլիարդ եվրո (51 միլիարդ դոլար) խնայելու ծրագրի համար՝ Ֆրանսիայի աճող պետական պարտքը կրճատելու ջանքերի շրջանակներում, որն այժմ կազմում է ՀՆԱ-ի 113 տոկոսը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեքշաբթի օրը զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնուին նշանակեց երկրի նոր վարչապետ։ Նրան հանձնարարվել է խորհրդակցություններ անցկացնել քաղաքական կուսակցությունների հետ՝ նախքան իր կառավարությունը ձևավորելը։
Ֆրանսիան ունի Եվրամիության ամենամեծ բյուջետային դեֆիցիտներից մեկը՝ ՀՆԱ-ի 5.8 տոկոսը։
Բյուջետային բանակցությունները լարվածության հիմնական աղբյուր են եղել ֆրանսիական քաղաքականության մեջ։
Անցյալ տարի 2025 թվականի բյուջեի շուրջ համաձայնության չհասնելը հանգեցրեց Միշել Բարնիեի կառավարության փլուզմանը դեկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ ձախակողմյան և ծայրահեղ աջ կուսակցությունները միավորվեցին անվստահության հարցի շուրջ։