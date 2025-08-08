Հուլիսի 9-ին Չինաստանի Չենդու քաղաքից և Չունցինից մեկնեցին 98 կոնտեյներ տեղափոխող երկու բեռնատար գնացքներ։
Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղով նրանք անցան Ղազախստանով, Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Վրաստանով և Թուրքիա՝ հասնելով Ստամբուլի Հալկալի կայարան։
Այնտեղից նրանք ուղևորվեցին դեպի Լեհաստան և Հունգարիա՝ նշանավորելով «Միջին միջանցքի» գործառնական հաջողության կարևորագույն փուլը, որը Չինաստանը Կենտրոնական Ասիայի և Թուրքիայի միջոցով Եվրոպային կապող լայնածավալ տրանսեվրասիական լոգիստիկ երթուղի է։
Այս կարևոր երթուղով առաջին գնացքները նշանավորում են այս հավակնոտ նախագծի իրականացումը, որը նպատակ ունի կամուրջ կառուցել արևելքի և արևմուտքի միջև։
Քանի որ համաշխարհային առևտրային լանդշաֆտը կտրուկ վերադասավորվում է, Թուրքիան այս կարևոր միջանցքի ընդլայնման միջոցով դառնում է արևելք-արևմուտք առևտրի կարևորագույն զարկերակ։
Մի ժամանակ ծայրամասային երթուղի համարվող Միջին միջանցքը արագորեն դառնում է Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող հյուսիսային երկաթուղիների և հարավ տանող ավելի դանդաղ, ավելի թանկ ծովային ուղիների նախընտրելի այլընտրանք։
Թուրք պաշտոնյաներն ու տարածաշրջանային փորձագետները այժմ այս միջանցքը նկարագրում են որպես փոխակերպող հնարավորություն ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Եվրոպայի, Չինաստանի և ընդհանուր առմամբ թուրքական աշխարհի համար։
«Թուրքիան դառնում է առևտրի ողնաշարը՝ ուղղակիորեն կապելով 21 երկիր։ Այս միջանցքը երկու անգամ ավելի արագ է, քան ծովային նավագնացությունը և չորս անգամ ավելի արդյունավետ, քան օդային բեռնափոխադրումները։ Շարունակական ներդրումների շնորհիվ մենք ակնկալում ենք Հեռավոր Արևելքից Եվրոպա ճանապարհորդության ժամանակը կրճատել մինչև ընդամենը 13 օր», - վերջերս Ստամբուլում կայացած համաժողովում ասաց տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։
Միջին միջանցքը ձգվում է մոտավորապես 4300 կիլոմետր, որից 2200 կիլոմետրն անցնում է Թուրքիայի ճանապարհով։
Նախարար Ուրալօղլուն նշել է, որ Թուրքիան արդեն իսկ մեծացնում է միջանցքի հզորությունը, ներառյալ Ստամբուլում նոր երկաթուղային կապերը և տարածաշրջանային ավելի մեծ համակարգումը։
«Մենք միայն տարանցիկ երկիր չենք։ Մենք կառուցում ենք լոգիստիկ էկոհամակարգ Եվրասիայի սրտում», - ասաց տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։
Ռազմավարական վերադասավորում համաշխարհային առևտրում
Անկարայի Մերձավոր Արևելքի տեխնիկական համալսարանի (METU) միջազգային հարաբերությունների գիտնական, պրոֆեսոր Օկտայ Ֆիրաթ Թանրըսևերը նշում է, որ Միջին միջանցքը ոչ միայն լոգիստիկ լուծում է, այն աշխարհաքաղաքական վերադասավորում է։
«Միջին միջանցքի լիարժեք ակտիվացումը կստեղծի հսկայական հնարավորություններ՝ ոչ միայն Թուրքիայի և թուրքական հանրապետությունների, այլև Եվրոպայի և Չինաստանի համար։ Դա Թուրքիային հնարավորություն է տալիս անցուղուց վերածվել տարածաշրջանային կապի և անվտանգության ձևավորման կարևորագույն գործոնի», - ասաց պրոֆեսոր Օկտայ Ֆիրաթ Թանրըսևերը TRT World-ին։
Թանրիսևերը նաև պնդում է, որ Թուրքիայի ներուժը ամրապնդվում է համավարակից և Ուկրաինայի պատերազմից հետո ժամանակաշրջանում առևտրային դաշինքների և լոգիստիկ առաջնահերթությունների վերադասակարգմամբ։
«Քանի որ Ռուսաստանի հյուսիսային միջանցքները դառնում են ավելի ու ավելի փխրուն, իսկ հարավային ծովային նավագնացությունը ծանրաբեռնված է ծախսերի և գերբեռնվածության պատճառով, Թուրքիան դառնում է արևելք-արևմուտք շարժման համար ամենահարմար տարբերակը։ Գլոբալ լոգիստիկ ընկերությունները ոչ միայն կօգտագործեն Թուրքիան, այլև կներդնեն դրա մեջ», - ասաց պրոֆեսոր Օկտայ Ֆիրաթ Թանրըսևերը։
Նոր Մետաքսի Ճանապարհ Պողպատե Ռելսերի Վրա
Միջին Միջանցքը, որը ներառում է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին և համապատասխանում է TANAP-ի նման ենթակառուցվածքներին, գործարար աշխարհի կողմից անվանվում է «Նոր Մետաքսի Ճանապարհ»։ Սա մի հասկացություն է, որը արձագանք է գտնում տրանսպորտից շատ ավելի հեռու։
«Ինտերմոդալ տրանսպորտի հնարավորությունները այսօրվա գործարար աշխարհում հայտնի են որպես «Նոր Մետաքսի Ճանապարհ» կամ «Միջին Միջանցք։ Այս հնարավորությունները ի հայտ են եկել որպես այլընտրանք՝ Չինաստանը, որը աշխարհի առաջատար արտադրական կենտրոններից մեկն է, կապելու Եվրոպայի հետ, որը նրա ամենամեծ շուկաներից մեկն է։ Մեծածավալ ծովային կոնտեյներային տրանսպորտի համեմատ, Միջին Միջանցքն առաջարկում է առանձնահատուկ առավելություններ՝ ծախսերի խնայողություն, ավելի կարճ առաքման ժամանակ և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցում։ Տրանսպորտի այս նոր եղանակը զգալի ներուժ է ստեղծում Թուրքիայի համար՝ իրեն հաստատելու ոչ միայն որպես միջանցք, այլև որպես տարածաշրջանային լոգիստիկայի հրամանատարական կենտրոն», - ասաց լոգիստիկայի բիզնեսի ճարտարապետ Ջեմ Քումուկը TRT World-ին։
Արևելքը հանդիպում է Արևմուտքին
Չենդուից եկող գնացքը անցնում է 10,400 կիլոմետր դեպի Լոձ, Լեհաստան, մինչդեռ Չունցինից եկող երկրորդ գնացքը անցնում է 10,998 կիլոմետր դեպի Բուդապեշտ, Հունգարիա։
Այս անխափան երկաթուղային կապերը՝ Հարավային Կովկասով և Անատոլիայով անցնելով, ցույց են տալիս միջանցքի աճող կարևորությունը համաշխարհային մատակարարման շղթաներում։
«Թուրքիայի կարևոր դերը արևելք-արևմուտք բեռնափոխադրման մեջ ամրապնդվում է յուրաքանչյուր հաջող գործողությամբ։ Մենք հանձնառու ենք մեծացնել մեր լոգիստիկ ուժը Միջին միջանցքի սրտում», - ասաց նախարար Ուրալօղլուն։
Քանի որ ենթակառուցվածքները ընդլայնվում են, և նոր երկաթուղային ներդրումները թափ են հավաքում, փորձագետները զգուշացնում են, որ հաջողության համար անհրաժեշտ կլինի ավելին, քան պողպատն ու բետոնը։
Քանի որ առևտրային ուղիները դիվերսիֆիկացվում են, և գլոբալ կախվածությունները փոխվում են, Թուրքիան ոչ միայն դիրքավորվում է որպես Ասիայի և Եվրոպայի միջև հիմնական կապող օղակ, այլև որոշում է լոգիստիկան, դիվանագիտությունը և 21-րդ դարի առևտրի ուղղությունը։