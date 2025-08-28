ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Գազայի երեխաները երեք տարի դպրոց չեն հաճախում Իսրայելի դաժան պատերազմի պատճառով
Իսրայելի դաժան պատերազմը Գազայի հանդեպ ավերել է այդ պաշարված ոլորտի կրթական համակարգը, քանի որ իսրայելական ռազմական ուժերը վնասել կամ ոչնչացրել են գրեթե ամբողջ կրթական ենթակառուցվածքը պատերազմի ընթացքում:
Վտանգը գերազանցում է Ղազայի սահմանները՝ արևմտյան ափի և Արևելյան Երուսաղեմի դպրոցները նույնպես լարվածության մեջ են։ / AFP
August 28, 2025

Գազայի երեխաները երրորդ անգամ անընդմեջ չեն կարողանա մասնակցել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին, որը նախատեսված է մի քանի օրից, հայտնում է ՄԱԿ-ը՝ զգուշացնելով, որ պատերազմը զրկում է ամբողջ պաղեստինյան սերնդին կրթության իրավունքից։

«Կրթությունը հիմնարար իրավունք է, և ոչ մի երեխա չպետք է զրկվի այդ իրավունքից։ Կրթության հասանելիությունը պետք է պաշտպանվի և վերականգնվի»,- չորեքշաբթի լրագրողներին ասաց ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը։

Նա նշեց, որ ճգնաժամը «վտանգում է Գազայի երեխաների ամբողջ սերնդի ապագան», մինչդեռ ռազմական գործողությունների ընդլայնումը շարունակում է մեծացնել պայթուցիկ նյութերից առաջացող վտանգները։

Իսրայելի պատերազմը գիտելիքի դեմ

Իսրայելի դաժան պատերազմը Գազայի վրա ավերել է շրջափակված տարածքի կրթական համակարգը, քանի որ իսրայելական ուժերը վնասել կամ ոչնչացրել են կրթական ենթակառուցվածքների 95 տոկոսը պատերազմի սկզբից ի վեր։

Այս ավերածությունները ավելի քան 660,000 երեխայի զրկել են դպրոց հաճախելու հնարավորությունից՝ ըստ ՄԱԿ-ի՝ գրեթե Գազայի դպրոցահասակ երեխաների ամբողջ բնակչությանը։

Շատ նախկինում ՄԱԿ-ի կողմից կառավարվող դպրոցներ այժմ օգտագործվում են որպես ապաստաններ տեղահանված մարդկանց համար։ Հակասական է, որ Իսրայելը հարվածում է նույնիսկ դրանց։

ՄԱԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ իսրայելական ուժերը համակարգված կերպով ոչնչացրել են Գազայի կրթական ենթակառուցվածքները՝ նկարագրելով այս գործողությունները որպես հնարավոր պատերազմական հանցագործություններ։

Առաջարկ

«Մենք ավելի ու ավելի շատ նշաններ ենք տեսնում, որ Իսրայելը նպատակաուղղված արշավ է իրականացնում Գազայում պաղեստինյան կյանքը ոչնչացնելու համար»,- ասել է ՄԱԿ-ի Պաղեստինի օկուպացված տարածքների անկախ միջազգային հետաքննության հանձնաժողովի նախագահ Նավի Փիլայը։

«Իսրայելի կողմից պաղեստինյան ժողովրդի կրթական, մշակութային և կրոնական կյանքի թիրախավորումը վնաս կհասցնի ներկայիս սերնդին և գալիք սերունդներին՝ խոչընդոտելով նրանց ինքնորոշման իրավունքը»։

Օկուպացված Արևմտյան ափ

Ճգնաժամը տարածվում է նաև Գազայից դուրս՝ ներառյալ օկուպացված Արևմտյան ափում և Արևելյան Երուսաղեմում գտնվող դպրոցները։

ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն՝ շարունակվող իսրայելական ռազմական ներխուժումները, անցակետերում սահմանափակումները, ուսանողների հետապնդումները, քանդումները և բնակիչների բռնությունները խաթարել են ավելի քան 806,000 պաղեստինցի երեխաների կրթությունը այս տարածքներում։

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցի Գազայում, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է բախվում Միջազգային դատարանում՝ շրջափակված տարածքի դեմ պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
