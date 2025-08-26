Վենեսուելայի ներքին գործերի նախարարը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ 15,000 զինվոր կտեղակայվի Սուլիա և Տաչիրա արևմտյան նահանգներում, որոնք սահմանակից են Կոլումբիային։
Դիոսդադո Կաբելլոն ասաց, որ տեղակայման նպատակն է «ապահովել խաղաղություն» և պայքարել տարածաշրջանում հանցավոր խմբավորումների դեմ։ Գործողության ընթացքում կօգտագործվեն ավիացիա, անօդաչու թռչող սարքեր և «գետային տեղակայում»՝ սահմանը պաշտպանելու համար։
Քայլը տեղի է ունեցել վերջերս լարվածության աճից հետո, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցրած տեղեկատվության համար պարգևատրման կրկնապատկման մինչև 50 միլիոն դոլարի և Կարիբյան ավազանում ամերիկյան զորքերի տեղակայման պատճառով։
Կաբելլոն կոչ է արել Կոլումբիայի իշխանություններին «անել իրենց մասը»՝ հեռացնելով սահմանային գոտում հանցագործություններ կատարել փորձող յուրաքանչյուրին։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով կապեր ունի հանցագործների, հանցավոր խմբավորումների հետ, պետք է ստանձնի իր պատասխանատվությունը, և մենք կստանձնենք մերը։ Եթե մեր ժողովուրդը կարող է որևէ բանի վստահ լինել, դա այն է, որ մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերը այդ ոլորտում, և 15,000 տղամարդիկ կունենան ոստիկանական ուժերի լիակատար աջակցությունը: Սա համատեղ ջանք է: Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հենց հիմա գործողություններ են ընթանում, և մենք ոչնչացնում ենք որոշ (հանցավոր) ճամբարներ», - ասաց Կաբելլոն։
Միևնույն ժամանակ, Վենեսուելայի պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Պադրինո Լոպեսը հերքեց ԱՄՆ մեղադրանքները, որ Վենեսուելայի ուժերը համագործակցում են կոլումբիական պարտիզանների հետ՝ կոկաինի ապօրինի շրջանառության համար: Սա պատասխան էր ԱՄՆ-ի թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչության (DEA) ադմինիստրատոր Թերի Քոուլի մեկնաբանություններին, որը պնդում էր, որ Վենեսուելան օգնում է կոլումբիական պարտիզաններին մատակարարել մեքսիկական կարտելներին ԱՄՆ-ի համար նախատեսված կոկաինի ռեկորդային քանակություններ:
Վենեսուելայի կառավարության գործողությունները տեղի են ունենում ԱՄՆ-ի հետ լարվածության ֆոնին, որը կապված է Կարիբյան ավազանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարին ուղղված ամերիկյան ռազմական զորավարժությունների հետ: ԱՄՆ-ն Մադուրոյին մեղադրում է «Արևների կարտելը»՝ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության կազմակերպությունը ղեկավարելու մեջ: Կաբելլոն և Մադուրոն հերքում են կարտելի գոյությունը:
ԱՄՆ-ին աջակցելու համար Ֆրանսիան նաև որոշել է ուժեղացնել իր հսկողությունը Կարիբյան ավազանում՝ ավելի շատ նավեր ուղարկելով իր արտասահմանյան տարածք՝ Գվադելուպա: