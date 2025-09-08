ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Վոլքեր Թյուրքը դատապարտել է Գազայում «աննկարագրելի տառապանքներն ու համատարած ավերածությունները»՝ նշելով, որ «սարսափած է» իսրայելական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ցեղասպանական հռետորաբանության օգտագործումից։
«Իսրայելի կողմից Գազայում պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունները, աննկարագրելի տառապանքների պատճառումը և համատարած ավերածությունները, ինչպես նաև պատերազմական հանցագործությունների շարունակական կատարումը ցնցում են աշխարհի խիղճը»,- ասաց Թյուրքը երկուշաբթի օրը Ժնևում Մարդու իրավունքների խորհրդի 60-րդ նստաշրջանի ընթացքում իր ելույթի ժամանակ։
Պաշարված պաղեստինյան գոտին բնորոշելով որպես «գերեզման», ՄԱԿ-ի իրավունքների ղեկավարը ընդգծեց, որ տարածաշրջանը «խաղաղության ճիչ է բարձրացնում»։
«Ես սարսափած եմ ցեղասպանական հռետորաբանության բացահայտ օգտագործումից և պաղեստինցիների անարգալից ապամարդկայնացումից իսրայելական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից»,- ասաց Թյուրքը։
Նա կրկին հիշեցրեց, որ Իսրայելը ունի իրավական պարտավորություն՝ կատարել Միջազգային դատարանի կողմից տրված հրահանգները՝ կանխելու ցեղասպանության գործողությունները, պատժելու ցեղասպանության հրահրումը և ապահովելու բավարար օգնության հասանելիությունը Գազայի պաղեստինցիներին։
«Հետագա ռազմականացումը, օկուպացիան, անեքսիան և ճնշումը միայն կխթանեն ավելի մեծ բռնություն և վրեժխնդրություն»,- նախազգուշացրեց Թյուրքը։
«Մենք պետք է գործենք հիմա՝ դադարեցնելու այս սպանդը»,- ընդգծեց նա՝ հավելելով, որ միջազգային հանրությունը ձախողվում է իր պարտականության մեջ, և «մենք ձախողում ենք Գազայի ժողովրդին»։
Մերժելով Գազայի նկատմամբ «գործողության բացակայությունը»՝ նա նշեց, որ դա տարբերակ չէ, ինչպես նաև ընդգծեց, որ Իսրայելին զենքի մատակարարումները, որոնք կարող են խախտել պատերազմի օրենքները, պետք է դադարեցվեն։