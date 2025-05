ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 5-րդ րոպե ընթերցելու Ո՞վ է առաջատարը Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ընթացող մաքսային վեճում: Ո՞վ է առաջատարը Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ընթացող մաքսային վեճում: Մաքսատուրքերը բարձրանում են Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև պատասխան քայլերի արդյունքում՝ խթանելով տնտեսական աղետալի անջատման վախը. Փորձագետները նախազգուշացնում են գների բարձրացման, մատակարարման շղթաների խաթարման և համաշխարհային տնտեսության նվազման մասին: Մաքսատուրքերը բարձրանում են Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև պատասխան քայլերի արդյունքում՝ խթանելով տնտեսական աղետալի անջատման վախը. Փորձագետները նախազգուշացնում են գների բարձրացման, մատակարարման շղթաների խաթարման և համաշխարհային տնտեսության նվազման մասին: Կիսվել

China has raised tariffs on US imports to 125%, warning it could choke off American access to its market, hours after the White House clarified its own tariffs on China now total 145%. / Reuters Archive