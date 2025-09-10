ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իրաքը հայտարարել է առևանգված հետազոտողի ազատ արձակման մասին
Իրաքի վարչապետը հայտարարեց Էլիզաբեթ Ցուրկովի ազատ արձակման մասին և ընդգծեց, որ իրենք չեն հանդուրժի իրավապահ մարմինների գործողությունները։
Էմմա Ցուրկովան և նրա քույրը՝ Ելիզավետա Ցուրկովան։ / AP
September 10, 2025

Իրաքի վարչապետ Մոհամմեդ Շիա ալ-Սուդանին հայտարարել է իսրայելա-ռուս գիտնական Էլիզաբեթ Ցուրկովի ազատ արձակման մասին, որը առևանգվել էր Բաղդադում 2023 թվականի մարտին։

«Մեր անվտանգության ծառայությունների կողմից ամիսների ընթացքում իրականացված լայնածավալ ջանքերի արդյունքում մենք հայտարարում ենք ռուս քաղաքացի Էլիզաբեթ Ցուրկովի ազատման մասին»,- երեքշաբթի օրը գրել է Սուդանին X սոցիալական ցանցում։

ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Ցուրկովն ազատ է արձակվել։

Ցուրկովը, ով Փրինսթոնի համալսարանի հետազոտող է, անհետացել էր Իրաքում 2023 թվականի մարտին՝ հետազոտական ուղևորության ընթացքում։

Ալ-Սուդանին նշել է. «Մենք կրկին հաստատում ենք, որ չենք հանդուրժի օրենքի կիրառման նկատմամբ որևէ թուլություն և կպաշտպանենք պետության հեղինակությունը։ Մենք չենք թույլատրի, որ որևէ մեկը վնասի Իրաքի և իրաքցիների պատիվը»։

Նախկին նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք Ցուրկովի ընտանիքը դժվարություններ էր ունենում Վաշինգտոնից աջակցություն ստանալու հարցում՝ նրա ազատման ջանքերին։ ԱՄՆ պաշտոնյաները այն ժամանակ նշել էին, որ քիչ բան կարող են անել, քանի որ նա ամերիկացի քաղաքացի չէ։

Թրամփի վարչակազմի պատանդների հարցերով բանակցողը 2023 թվականի փետրվարին այցելել էր Իրաք՝ Ցուրկովի ազատման հարցը քննարկելու նպատակով, ըստ աղբյուրների։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
