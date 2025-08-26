ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բրազիլիան մերժեց Իսրայելի նոր դեսպանին, Թել Ավիվը Լուլային հայտարարեց պերսոնա նոն գրատա
Իսրայելը վերահաստատեց Լուլա դա Սիլվայի անցանկալի անձ կարգավիճակը՝ երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատթարացման պատճառով։
Բրազիլիան ակտիվորեն աջակցում է Պաղեստինին 2023թ.-ին Իսրայելի կողմից Ղազայում սկսված ցեղասպանության սկզբից ի վեր։ / AP
26 أغسطس 2025

Բրազիլիան հրաժարվել է հաստատել նոր իսրայելական դեսպանի նշանակումը երկրում, ինչը ստիպել է Իսրայելին նվազեցնել իր դիվանագիտական հարաբերությունները Լատինական Ամերիկայի այս երկրի հետ և վերահաստատել նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվայի «persona non grata» կարգավիճակը՝ խորացնելով երկու երկրների միջև դիվանագիտական ճգնաժամը, հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները։

Լուլա դա Սիլվան երկուշաբթի հրաժարվել է հաստատել Գալի Դագանի՝ Կոլումբիայում նախկին դեսպանի, նշանակումը որպես Բրազիլիայում նոր դեսպան, թողնելով այդ պաշտոնը թափուր։

The Times of Israel-ը մեջբերել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությանը, որը հայտարարել է, որ Բրազիլիայում հարաբերությունները ներկայումս իրականացվում են ավելի ցածր մակարդակով։

«Այն բանից հետո, երբ Բրազիլիան, անսովոր կերպով, չպատասխանեց դեսպան Դագանի համաձայնության խնդրանքին, Իսրայելը հետ կանչեց այդ խնդրանքը, և այժմ երկրների միջև հարաբերությունները իրականացվում են ավելի ցածր դիվանագիտական մակարդակով»,- մեջբերում է լրատվամիջոցը նախարարության խոսքը։

Այս զարգացումները նշում են Բրազիլիայի և Թել Ավիվի միջև հարաբերությունների նոր անկում, որոնք արդեն լարված էին Գազայում Իսրայելի գործողությունների պատճառով։

Բրազիլիան անցյալ տարի հետ կանչեց իր դեսպանին Իսրայելից՝ Գազայում Իսրայելի գործողությունների պատճառով և այդ ժամանակից ի վեր նոր դեսպան չի նշանակել։

Առաջարկ

Ի պատասխան, Իսրայելը Լուլա դա Սիլվային հայտարարեց «persona non grata», երբ նա համեմատեց Գազայում Իսրայելի գործողությունները նացիստների հետ։

«Այն, ինչ տեղի է ունենում Գազայի հատվածում, պատերազմ չէ։ Դա ցեղասպանություն է։ Սա զինվորների միջև պատերազմ չէ, այլ պատրաստված բանակի պատերազմ կանանց և երեխաների դեմ»,- այդ ժամանակ ասել էր Լուլա դա Սիլվան։

Երկուշաբթի Իսրայելը վերահաստատեց Լուլա դա Սիլվայի «persona non grata» կարգավիճակը։

Բրազիլիան ակտիվորեն աջակցում է Պաղեստինին 2023 թվականին Գազայում Իսրայելի գործողությունների սկզբից ի վեր։

Հուլիսին Բրազիլիան հայտարարեց, որ կմիանա Հարավային Աֆրիկայի ցեղասպանության հայցին Իսրայելի դեմ Միջազգային դատարանում։

Բրազիլիան պաշտոնապես ճանաչել է Պաղեստինը 2010 թվականի դեկտեմբերի 5-ին՝ 1967 թվականի սահմաններով։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
