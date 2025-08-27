Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարը մերժել է Իրանի հերքումները՝ կապված Ավստրալիայի տարածքում հակասեմիտական հարձակումների հետ՝ հայտարարելով, որ Թեհրանը «անցել է սահմանը»։
Չորեքշաբթի օրը ABC ռադիոյին տված հարցազրույցում Փենի Վոնգը պաշտպանել է իր կառավարության որոշումը՝ արտաքսելու Իրանի դեսպանին՝ նշելով, որ այդ քայլը կատարվել է երկարատև հետաքննությունից հետո։
«Մենք, իհարկե, լսել ենք, թե ինչ է ասել Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Մենք դա մերժում ենք»,- ասել է Վոնգը։
Վոնգը նաև զգուշացրել է ավստրալացիներին՝ չմեկնել Իրան՝ նշելով, որ երկիրը վաղուց արդեն «չմեկնելու» խորհրդատվության տակ է։
«Ակնհայտ է, որ սա իրավիճակը դարձնում է ավելի բարդ, մասնավորապես այն պատճառով, որ այլևս Ավստրալիայի անձնակազմ չկա, որը կարող է օգնել Իրանում գտնվող ավստրալացիներին։ Իմ ուղերձը պարզ է. մի՛ մեկնեք Իրան։ Իսկ եթե արդեն այնտեղ եք, խնդրում եմ՝ վերադառնացեք տուն»,- ասել է նա։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարեց, որ իր երկիրը կապ չունի Ավստրալիայում որևէ հարձակման հետ և Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզին անվանեց «թույլ քաղաքական գործիչ»։
«Իրանը աշխարհի ամենահին հրեական համայնքներից մեկի տունն է, ներառյալ տասնյակ սինագոգներ։ Իրանը մեղադրել Ավստրալիայում նման վայրերի վրա հարձակումներ կազմակերպելու մեջ, այն դեպքում, երբ մենք մեր երկրում ամեն ինչ անում ենք դրանք պաշտպանելու համար, տրամաբանական չէ»,- գրել է Արաղչին X (նախկինում՝ Twitter) սոցիալական ցանցում՝ երեքշաբթի ուշ երեկոյան։
«Իրանը վճարում է Ավստրալիայի ժողովրդի՝ Պաղեստինին աջակցելու գնի համար։ Կանբերան պետք է հասկանա, որ պատերազմական հանցագործների կողմից ղեկավարվող ռեժիմին հաճոյանալու փորձերը միայն կխրախուսեն Նեթանյահուին և նրա նմաններին»,- հավելել է նա։
Երեքշաբթի օրը Ավստրալիան արտաքսեց Իրանի դեսպանին և դադարեցրեց իր դեսպանատան գործունեությունը Թեհրանում՝ պնդելով, որ երկիրը ուղղորդել է հակասեմիտական հարձակումներ Ավստրալիայի տարածքում։
Սա առաջին դեպքն էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, երբ Ավստրալիան արտաքսեց դեսպան։
Ալբանեզն ավելացրեց, որ Ավստրալիան կճանաչի Իրանի Հեղափոխական պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։