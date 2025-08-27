ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Ավստրալիան մերժում է Իրանի ժխտումները իրենց ներգրավվածության մասին հակասեմիտական հարձակումներում
Փենի Ուոնգը պաշտպանում է Քենբերայի որոշումը՝ հրավիրել իրանական դեսպանին, ասելով, որ այն ընդունվել է երկար քննության արդյունքում:
Ավստրալիան մերժում է Իրանի ժխտումները իրենց ներգրավվածության մասին հակասեմիտական հարձակումներում
Ավստրալիան մերժում է Իրանի կողմից հակասեմական հարձակումների մեջ ներգրավվածության մերժումը / Reuters
27 أغسطس 2025

Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարը մերժել է Իրանի հերքումները՝ կապված Ավստրալիայի տարածքում հակասեմիտական հարձակումների հետ՝ հայտարարելով, որ Թեհրանը «անցել է սահմանը»։

Չորեքշաբթի օրը ABC ռադիոյին տված հարցազրույցում Փենի Վոնգը պաշտպանել է իր կառավարության որոշումը՝ արտաքսելու Իրանի դեսպանին՝ նշելով, որ այդ քայլը կատարվել է երկարատև հետաքննությունից հետո։

«Մենք, իհարկե, լսել ենք, թե ինչ է ասել Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Մենք դա մերժում ենք»,- ասել է Վոնգը։

Վոնգը նաև զգուշացրել է ավստրալացիներին՝ չմեկնել Իրան՝ նշելով, որ երկիրը վաղուց արդեն «չմեկնելու» խորհրդատվության տակ է։

«Ակնհայտ է, որ սա իրավիճակը դարձնում է ավելի բարդ, մասնավորապես այն պատճառով, որ այլևս Ավստրալիայի անձնակազմ չկա, որը կարող է օգնել Իրանում գտնվող ավստրալացիներին։ Իմ ուղերձը պարզ է. մի՛ մեկնեք Իրան։ Իսկ եթե արդեն այնտեղ եք, խնդրում եմ՝ վերադառնացեք տուն»,- ասել է նա։

Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարեց, որ իր երկիրը կապ չունի Ավստրալիայում որևէ հարձակման հետ և Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզին անվանեց «թույլ քաղաքական գործիչ»։

Առաջարկ

«Իրանը աշխարհի ամենահին հրեական համայնքներից մեկի տունն է, ներառյալ տասնյակ սինագոգներ։ Իրանը մեղադրել Ավստրալիայում նման վայրերի վրա հարձակումներ կազմակերպելու մեջ, այն դեպքում, երբ մենք մեր երկրում ամեն ինչ անում ենք դրանք պաշտպանելու համար, տրամաբանական չէ»,- գրել է Արաղչին X (նախկինում՝ Twitter) սոցիալական ցանցում՝ երեքշաբթի ուշ երեկոյան։

«Իրանը վճարում է Ավստրալիայի ժողովրդի՝ Պաղեստինին աջակցելու գնի համար։ Կանբերան պետք է հասկանա, որ պատերազմական հանցագործների կողմից ղեկավարվող ռեժիմին հաճոյանալու փորձերը միայն կխրախուսեն Նեթանյահուին և նրա նմաններին»,- հավելել է նա։

Երեքշաբթի օրը Ավստրալիան արտաքսեց Իրանի դեսպանին և դադարեցրեց իր դեսպանատան գործունեությունը Թեհրանում՝ պնդելով, որ երկիրը ուղղորդել է հակասեմիտական հարձակումներ Ավստրալիայի տարածքում։

Սա առաջին դեպքն էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, երբ Ավստրալիան արտաքսեց դեսպան։

Ալբանեզն ավելացրեց, որ Ավստրալիան կճանաչի Իրանի Հեղափոխական պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us