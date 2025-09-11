Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն սպառնացել է հետագա գործողություններով՝ Դոհայում Համասի պաշտոնյաների դեմ Իսրայելի կողմից իրականացված վերջին հարձակումից հետո, որն էլ ավելի է սրել Կատարի հետ լարվածությունը։
«Ես ասում եմ Քաթարին և բոլոր այն երկրներին, որոնք ապաստան են տրամադրում ահաբեկիչներին. կամ վտարեք նրանց, կամ պատասխանատվության ենթարկեք։ Որովհետև եթե դուք դա չանեք, մենք կանենք», - երեքշաբթի օրը Դոհայում տեսաուղերձում ասել է Նեթանյահուն՝ պաշտպանելով Համասի առաջնորդների վրա հարձակումը։
Իսրայելի հարձակումը՝ աննախադեպ Պարսից ծոցի պետության վրա, հաղորդվում է, որ հարվածել է Համասի Դոհայի կենտրոնակայանի մի քանի գրասենյակներին։ Թեև խմբի ավագ քաղաքական գործիչներից ոչ ոք չի զոհվել, Համասը հաստատել է հինգ ցածր աստիճանի անդամների մահը, ներառյալ խմբի Գազայի առաջնորդ և գլխավոր բանակցող Խալիլ ալ-Հայայի որդին, ինչպես նաև երեք թիկնապահ։
Նեթանյահուի հիմնավորումը
Իր ելույթում Նեթանյահուն համեմատել է Համասի 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողությունների հետ, որոնք ԱՄՆ-ը օգտագործեց որպես «ահաբեկչության դեմ պատերազմի» մեկնարկի պատճառ։
«Ի՞նչ արեց Ամերիկան սեպտեմբերի 11-ից հետո։ Այն խոստացավ հետապնդել ահաբեկիչներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն»,- ասել է նա՝ մեղադրելով Քաթարին Համասի առաջնորդներին «հարուստ առանձնատներում» ապաստան տալու և ֆինանսավորելու մեջ։
«Մենք արեցինք այն, ինչ Ամերիկան արեց, երբ հետապնդեց ալ-Քաիդայի ահաբեկիչներին Աֆղանստանում և սպանեց Օսամա բին Լադենին Պակիստանում»,- հավելել է նա՝ նշելով, որ այն երկրները, որոնք այն ժամանակ ողջունում էին ԱՄՆ-ի գործողությունները, «պետք է ամաչեն իրենցից», եթե այժմ դատապարտում են Իսրայելին։
Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգը նույնպես պաշտպանել է այս դիրքորոշումը՝ Daily Mail-ին տված հարցազրույցում նշելով, որ Իսրայելը թիրախավորել է ալ-Հայային, քանի որ նա խոչընդոտում էր ԱՄՆ-ի աջակցությամբ հրադադարի և պատանդների ազատման համաձայնագիրը։
«Նա բանակցությունների ընթացքում միշտ ասում էր՝ 'Այո, բայց'»,- ասել է Հերցոգը։
Նեթանյահուն մեղադրվել է հրադադարի բանակցությունները խոչընդոտելու մեջ, նույնիսկ պատանդների ընտանիքների կողմից։
Քաթարը, Եգիպտոսի և ԱՄՆ-ի հետ միասին, կարևոր դեր է խաղացել միջնորդության մեջ, և Համասի պատվիրակությունները պարբերաբար այցելել են Դոհա և Կահիրե՝ հրադադարի բանակցությունների ընթացքում։
Քաթարի արձագանքը
Քաթարը արագորեն դատապարտեց Նեթանյահուի հայտարարությունները՝ դրանք անվանելով «անպատասխանատու» և «պետության ինքնիշխանության ապագա խախտումների բացահայտ սպառնալիքներ»։
Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ Դոհայում Համասի քաղաքական գրասենյակի հյուրընկալումը եղել է միջազգային ճանաչում ունեցող միջնորդական ջանքերի մաս, որոնք «խնդրել են ԱՄՆ-ը և Իսրայելը»՝ ապահովելու բանտարկյալների փոխանակում և հրադադարի համաձայնագրեր։
«Նեթանյահուն լիովին տեղյակ է, որ Համասի գրասենյակի հյուրընկալումը տեղի է ունեցել Քաթարի միջնորդական ջանքերի շրջանակներում, որոնք խնդրել են ԱՄՆ-ը և Իսրայելը»,- ասվում է հայտարարության մեջ։
Հայտարարությունը Նեթանյահուի համեմատությունը սեպտեմբերի 11-ից հետո հակաահաբեկչական գործողությունների հետ անվանել է «մոլորեցնող և հուսահատ փորձ»՝ արդարացնելու ագրեսիան։
Այն հավելել է, որ Նեթանյահուի հայտարարությունները արտացոլում են «մարդու, որը հենվում է ծայրահեղական հռետորաբանության վրա՝ ձայներ հավաքելու համար, մինչդեռ բախվում է միջազգային ձերբակալման հրամաններին և խորացող գլոբալ մեկուսացմանը»։
Քաթարը խոստացել է շարունակել իր միջնորդական դերը՝ «որպես վստահելի միջազգային գործընկեր», բայց նշել է, որ կձեռնարկի «բոլոր անհրաժեշտ միջոցները»՝ պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և աշխատելու դաշնակիցների հետ՝ «ապահովելու Նեթանյահուի պատասխանատվությունը իր անպատասխանատու գործողությունների համար»։
Դոհան նաև կոչ է արել միջազգային հանրությանը մերժել այն, ինչ նա անվանել է Նեթանյահուի «բորբոքիչ, իսլամաֆոբ հռետորաբանություն» և «քաղաքական խաբեության» ջանքեր, որոնք խաթարում են խաղաղության նախաձեռնությունները։
Հետևանքներ և ազդեցություններ
Հարձակումը նշանավորեց Իսրայելի ամենահամարձակ քայլերից մեկը՝ սկսած 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում իր գործողություններից։
Համասը հայտարարել է, որ դա չի ազդի իր որոշումների վրա։
«Իսրայելի հանցագործությունները չեն ազդի ղեկավարության որոշումների վրա և մեր համագործակցության վրա այլ խմբավորումների հետ»,- ասել է Համասի բարձրաստիճան պաշտոնյա Հուսամ Բադրանը։
Համասի ղեկավարության թիրախավորումը Քաթարում տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ միջնորդները՝ ներառյալ ԱՄՆ-ը, Եգիպտոսը և Դոհան, փորձում էին փրկել հրադադարի և պատանդների փոխանակման առաջարկը։
Քննադատները զգուշացրել են, որ հարձակումը կարող է վտանգել բանակցությունները։
Այնուամենայնիվ, Նեթանյահուի համառությունը ցույց է տալիս, որ նա փորձում է վերափոխել Իսրայելի ագրեսիան՝ որպես ահաբեկչության դեմ ավելի լայն պայքարի մաս, նույնիսկ դիվանագիտական առճակատման գնով՝ Պարսից ծոցի կարևոր միջնորդի հետ։
Քաթարը, որը վաղուց պահպանում է բաց կապեր Համասի հետ, այժմ հայտնվել է Իսրայելի ուղղակի թիրախում՝ բարձրացնելով տարածաշրջանային սրման վախերը և բարդացնելով արդեն իսկ լարված հրադադարի դիվանագիտությունը։