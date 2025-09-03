Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբովո Սուբիանտոն չեղարկել է Չինաստան կատարելիք իր այցը՝ Ինդոնեզիայի մի քանի քաղաքներում շարունակվող բողոքի ցույցերի պատճառով, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
Նախագահի մամուլի խոսնակ Պրասետյո Հադին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ Պրաբովոն ցանկանում է մնալ Ինդոնեզիայում՝ համազգային բողոքի ցույցերը հետևելու համար, ըստ Antara News-ի։
Պրաբովոն պետք է մեկներ Չինաստան Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հրավերով՝ մասնակցելու Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված Հաղթանակի օրվա շքերթին Պեկինում 2025 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։
«Պարոն նախագահն ուզում է անմիջականորեն դիտարկել պայմանները, ղեկավարել և փնտրել անկարգությունների լավագույն լուծումը։ Հետևաբար, նախագահ Պրաբովո Սուբիանտոն խոնարհաբար ներողություն է խնդրել Չինաստանի կառավարությունից՝ նրանց հրավերը չկատարելու համար», - ասաց Պրասետյոն։
Շաբաթ օրը Ինդոնեզիայում տեղի ունեցած բռնի բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է առնվազն երեք մարդ, այն բանից հետո, երբ զայրացած ցուցարարները հրդեհել են մայրաքաղաք Ջակարտայում մի քանի կառավարական շենքեր՝ ոստիկանական մեքենայի կողմից վրաերթի ենթարկված մոտոցիկլետ-տաքսու վարորդի մահից հետո։
Ցուցարարները հարձակվել են ոստիկանության պահակակետերի վրա և հրդեհել քաղաքի ոստիկանության հրամանատարական շտաբը՝ ոչնչացնելով տասնյակ մեքենաներ, կոտրելով պատուհանները, գետնին հավասարեցնելով պահակակետերը, քարերով վիրավորելով ոստիկաններին և քարերով ու մոլոտովի կոկտեյլներով այրելով մի քանի մեքենաներ՝ վիրավորելով չորս մարդու։
Ներողություն
Անկարգությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի օրը ոստիկանական զրահապատ մեքենայի կողմից վրաերթի ենթարկված 21-ամյա մոտոցիկլետ-տաքսու վարորդ Աֆան Կուրնյավանը սպանվեց։
Ըստ տեղեկությունների՝ Աֆանը կատարում էր սննդի առաքման ծառայության պատվեր, երբ հայտնվեց մի քանի օր տևած բռնի ցույցերից հետո տեղի ունեցած բախումների մեջ։
Հազարավոր մոտոցիկլետավարներ, ինչպես նաև իրավապաշտպաններ և քաղաքական գործիչներ ներկա էին նրա հուղարկավորությանը ուրբաթ օրը։
Պրաբովոն ուրբաթ օրը ափսոսանք հայտնեց միջադեպի համար և հրամայեց հետաքննություն սկսել Աֆանին զրահապատ մեքենայով մահացու վրաերթի ենթարկած ոստիկանի գործով։
Պրաբովոն ասաց, որ ներգրավված ոստիկանները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, քանի որ ցնցված և հիասթափված էր ոստիկանի չափազանց գործողություններից։
Ինդոնեզիայի ոստիկանության պետ, գեներալ Լիստյո Սիգիտ Պրաբովոն նույնպես ներողություն խնդրեց զոհի ընտանիքից և հանրությունից և ասաց, որ միջադեպը մանրակրկիտ կհետաքննվի։