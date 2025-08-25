ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկշաբաթյա ժամկետ է սահմանել՝ որոշելու համար, թե արդյոք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ընթացող խաղաղ բանակցությունները կարող են արդյունքներ տալ, քանի որ նա ուժեղացնում է պատերազմը դադարեցնելու իր ջանքերը։
«Ես կասեի, որ երկու շաբաթվա ընթացքում մենք կիմանանք այս կամ այն կերպ։ Դրանից հետո մենք, հնարավոր է, ստիպված կլինենք այլ մոտեցում ընտրել», - ասաց ԱՄՆ նախագահ Թրամփը «Newsmax» աջակողմյան հեռարձակողին տված հեռախոսազրույցում։
Նա չի մանրամասնել, թե ինչ է դա ենթադրում։
Հանրապետական առաջնորդը, որը 2024 թվականի նախագահական քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր «մեկ օրում» դադարեցնել հակամարտությունը, մինչ օրս չի կարողացել ապահովել առաջընթաց՝ պատերազմի ավելի քան երեք տարի տևած ժամանակահատվածում։
Պատերազմը դադարեցնելու ջանքեր
Թրամփը Ալյասկայում հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ երկար սպասված գագաթնաժողովի համար։
Չնայած նրանք հանդիպումը բնութագրեցին որպես արդյունավետ, հրադադարի համաձայնագիր չկնքվեց, և Թրամփը հրաժարվեց ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման իր նախկին պահանջից։
Անցյալ երկուշաբթի Թրամփը Սպիտակ տանը հրավիրեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին և մի քանի եվրոպացի առաջնորդների։
Այդ հանդիպումը բորբոքեց ենթադրություններ, որ կարող են հաջորդել Պուտինի և Զելենսկիի միջև ուղիղ բանակցություններ։
Սկզբում երկուսն էլ բաց էին գագաթնաժողովի համար, բայց այդ տրամադրությունը արագորեն թուլացավ։
Հինգշաբթի օրը Զելենսկին մեղադրեց Մոսկվային հանդիպումից խուսափելու մեջ։
«Ռուսաստանը չի ցանկանում ավարտել պատերազմը», - ասաց նախագահ Զելենսկին ՝ զգուշացնելով, որ Կրեմլը փորձում է խոչընդոտել՝ միաժամանակ նոր ռազմական գործողություններ մղելով։
Ռուսաստանը հակադարձեց, որ Ուկրաինան պնդում է անվտանգության երաշխիքների համար, որոնք «լիովին անհամատեղելի» են Մոսկվայի պայմանների հետ։
Կրեմլը նաև քննադատեց Կիևի պնդումը Արևմուտքի կողմից աջակցվող պաշտպանական պարտավորությունների վերաբերյալ՝ դրանք որակելով որպես ցանկացած համաձայնագրի խոչընդոտ։
Թրամփը ունի Ուկրաինայի համար կարճ ժամկետներ սահմանելու պատմություն։
Մայիսին նա Մոսկվային երկշաբաթյա ժամանակ տվեց՝ խաղաղության հանդեպ լրջություն ցուցաբերելու համար՝ զգուշացնելով, որ «տարբեր կերպ կարձագանքի», եթե առաջընթաց չգրանցվի։
Պատերազմը ավերել է Ուկրաինան, միլիոնավոր մարդկանց տեղահանել և տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խլել։
Անորոշ է մնում, թե արդյոք Թրամփի երկշաբաթյա ժամկետը պարզություն կբերի, թե՞ պարզապես ևս մեկ քաղաքական քայլ է։