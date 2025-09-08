ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Պաղեստինյան խումբը հաստատում է իր պատրաստակամությունը «անմիջապես նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ»:
Գազայի Քաղաքում, 2025թ. սեպտեմբերի 7-ին, իսրայելական ավիացիոն հարվածից անմիջապես հետո, պալեստինացիները ստուգում են փլուզված բնակելի շենքի վայրը։ / Reuters
Պաղեստինյան դիմադրության խումբը՝ Համասը, հայտարարել է, որ միջնորդների միջոցով ստացել է ԱՄՆ-ի նոր հրադադարի առաջարկ և պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները։

«Մենք ստացել ենք որոշ գաղափարներ ամերիկյան կողմից՝ միջնորդների միջոցով, որպեսզի հասնենք հրադադարի համաձայնագրի»,- նշված է խմբի կողմից կիրակի օրը Telegram-ով տարածված հայտարարության մեջ։

Համասը ողջունել է ցանկացած քայլ, որը նպաստում է «մեր ժողովրդի դեմ ագրեսիան դադարեցնելու ջանքերին»։

Խումբը հայտնել է իր պատրաստակամությունը «անմիջապես նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ քննարկելու բոլոր բանտարկյալների ազատ արձակումը՝ պատերազմի ավարտի և Գազայի հատվածից իսրայելական ուժերի ամբողջական դուրսբերման հստակ հայտարարության դիմաց»։

Համասը նաև համաձայնել է ստեղծել անկախ պաղեստինյան հանձնաժողով՝ շրջանի վարչական գործերը կառավարելու համար և պահանջել է, որ Իսրայելը ապահովի իր պարտավորությունների կատարումը համաձայնագրի շրջանակներում՝ «կանխելու համար անցյալի փորձերի կրկնությունը, երբ համաձայնագրերը մերժվել կամ խախտվել են»։

Նեթանյահուի արձագանքը՝ Թրամփի առաջարկին

Առաջարկ

Համասը նշել է, որ օգոստոսի 18-ին ընդունել է Եգիպտոսի և Քաթարի միջնորդների առաջարկը, որը հիմնված էր ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկոֆի առաջարկի վրա, սակայն «(իսրայելական) օկուպացիան դեռևս չի արձագանքել և շարունակել է իր կոտորածներն ու էթնիկ զտման արշավը»։

«Հետևաբար, Համասի շարժումը մշտապես կապի մեջ է միջնորդների հետ՝ այս գաղափարները վերածելու համապարփակ համաձայնագրի, որը կբավարարի մեր ժողովրդի պահանջները»,- հավելել է խումբը։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ներկայացրել է առաջարկ՝ հասնելու հրադադարի և պատանդների փոխանակման համաձայնագրի Գազայում՝ պնդելով, որ Իսրայելը լիովին ընդունել է այն։ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի գրասենյակը նշել է, որ նրանք դեռ «լրջորեն քննարկում են» Թրամփի առաջարկը։

Համասը բազմիցս հայտարարել է իր պատրաստակամությունը Իսրայելի հետ համապարփակ համաձայնագիր կնքելու՝ բոլոր իսրայելցի գերիներին ազատելու, Գազայի պատերազմի ավարտի և իսրայելական ուժերի ամբողջական դուրսբերման համար։

Այնուամենայնիվ, Նեթանյահուն մերժել է նման առաջարկները՝ փոխարենը պնդելով մասնակի պայմանավորվածություններ, որոնք նրան թույլ կտան ձգձգել և նոր պայմաններ առաջադրել բանակցությունների յուրաքանչյուր փուլում։

