Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է իր չինացի գործընկեր Սի Ցզինպինի հետ՝ Չինաստանի Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ երկկողմ հարաբերությունները քննարկելու համար։
Կիրակի օրվա հանդիպումը տեղի է ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 25-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում, որտեղ երկու կողմերն էլ կենտրոնացել են առևտրի, ներդրումների և տարածաշրջանային կայունության վրա։
Նախագահ Էրդողանը նշեց, որ տնտեսական կապերը պետք է ամրապնդվեն կայուն և հավասարակշռված ներդրումների միջոցով՝ հավելելով, որ միայն առևտուրը չի կարող ապահովել երկարաժամկետ կայունություն։
«Երկկողմ առևտուրը պետք է աջակցվի ներդրումներով՝ հավասարակշռություն և կայունություն ապահովելու համար. թվային տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, առողջապահության և զբոսաշրջության ոլորտում կա հսկայական ներուժ, և չինական ընկերությունների միջև Թուրքիայում ներդրումներ կատարելու համակարգման ուժեղացումը օգտակար կլինի», - նշվեց է Թուրքիայի նախագահականի հայտարարության մեջ։
Մեխանիզմների ակտիվ պահպանում
Նախագահ Էրդողանը նաև ընդգծել է Թուրքիայի «Միջին միջանցք» նախաձեռնության և Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագծի միջև ավելի մեծ համաձայնեցման անհրաժեշտությունը՝ տարածաշրջանային կապը բարելավելու համար։
Երկու կողմերն էլ համաձայնել են ակտիվ պահել խորհրդակցական մեխանիզմները, պահպանել կանոնավոր երկխոսություն և ինստիտուցիոնալ համագործակցություն՝ իրենց գործընկերությունը ամրապնդելու համար։
Անկարայի և Պեկինի միջև ռազմավարական կապերը շեշտելով՝ Էրդողանը վերահաստատել է իր աջակցությունը «Մեկ Չինաստան» քաղաքականությանը։
Առաջնորդները նաև քննարկել են միջազգային ճգնաժամերը, այդ թվում՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը, Գազայի հումանիտար իրավիճակը և Սիրիայի վերաբերյալ հնարավոր համատեղ քայլերը։