ԱՄՆ դատավոր Ֆրենկ Կապրիոն, որին անվանում էին «աշխարհի ամենասիրելի դատավոր», մահացել է ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարից հետո՝ 88 տարեկան հասակում։
Նրա մահը հաստատվել է չորեքշաբթի օրը նրա Instagram-ի էջում՝ նշելով, որ դատավորը մահացել է «ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի դեմ երկար և քաջարի պայքարից» հետո։
«Դատավոր Կապրիոն իր աշխատանքով անդրադարձել է միլիոնավոր մարդկանց կյանքին դատարանում և դրանից դուրս։ Նրա ջերմությունը, հումորը և բարությունը անջնջելի հետք են թողել բոլոր նրանց վրա, ովքեր ճանաչում էին նրան։ Նա կհիշվի ոչ միայն որպես հարգված դատավոր, այլև որպես նվիրված ամուսին, հայր, պապ, նախապապ և ընկեր», - նխված է գրառման մեջ։
Մահվանից ընդամենը մեկ օր առաջ նա Instagram-ում գրառում էր արել՝ խնդրելով իր հետևորդներին աղոթել իր մասին, քանի դեռ նա պայքարում է քաղցկեղի դեմ։
«Մինչ ես շարունակում եմ այս դժվարին պայքարը, ձեր աղոթքները կբարձրացնեն իմ ոգին։ Ցավոք, ես անհաջողություն եմ ունեցել, և ես վերադարձել եմ հիվանդանոց։ Ես կրկին խնդրում եմ ձեզ, եթե դա չափազանց շատ չէ, որ կարողանաք հիշել ինձ ձեր աղոթքներում։ Ես մեծապես հավատում եմ աղոթքների զորությանը», - ասաց Կապրիոն իր գրառման մեջ։
Կարեկցանքի ժառանգություն
1936 թվականին Ռոդ Այլենդում ծնված Կապրիոն իր հետևից թողել է կարեկցանքի և անթիվ բարության դրսևորումների ժառանգություն, որոնք գերազանցում են դատարանի սահմանները։
Իր ողջ կարիերայի ընթացքում նա ցուցաբերել է կարեկցանք և հասկացողություն՝ հաճախ կրճատելով կամ չեղյալ համարելով այն մարդկանց տուգանքները, ովքեր չեն կարող դրանք վճարել։
Ռոդ Այլենդի նահանգապետ Դեն Մաքքին հայտարարություն է տարածել՝ ցավակցություն հայտնելով դատավորի ընտանիքին։
«Անձնական մակարդակում նա ընկեր էր, որը քաջությամբ դիմավորեց իր հիվանդությունը, և ես շատ կկարոտեմ նրան։ Իմ մտքերը նրա ընտանիքի և սիրելիների հետ են այս դժվարին ժամանակահատվածում։ Դատավոր Կապրիոն ոչ միայն լավ ծառայեց հանրությանը, այլև իմաստալից կերպով կապ հաստատեց նրանց հետ, և մարդիկ չէին կարող չպատասխանել նրա ջերմությանը և կարեկցանքին։ Նա ավելին էր, քան պարզապես իրավաբան. նա կարեկցանքի խորհրդանիշ էր դատարանում՝ ցույց տալով մեզ, թե ինչ է հնարավոր, երբ արդարությունը համեմված է մարդկայնությամբ», - ասաց Մաքքին։
Կապրիոն 2018-ից 2020 թվականներին նկարահանվել է «Էմմի» մրցանակի առաջադրված «Caught in Providence» շոուում։
Շոուում Կապրիոն լսում էր տարբեր ենթադրյալ հանցագործությունների հետ կապված գործեր և պարբերաբար տարեց հոր վարքագիծ էր դրսևորում՝ մեղադրյալներին մոտենալով կարեկցանքի զգացումով։