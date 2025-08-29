Microsoft-ը աշխատանքից ազատել է ևս երկու աշխատակցի, որոնք մասնակցել են ընկերության տարածքում Իսրայելի հետ կապերի դեմ բողոքի ցույցերին, քանի որ Գազայում շարունակվում է նրանց ցեղասպանությունը։
Աննա Հաթլը և Ռիկի Ֆամելին ստացել են ձայնային հաղորդագրություններ, որոնցում տեղեկացվում է նրանց աշխատանքից ազատման մասին, չորեքշաբթի օրը հայտարարության մեջ ասվում է «Ապարտհեյդի համար ոչ մի ագռավ» բողոքի խմբի հայտարարության մեջ։
Հինգշաբթի օրը այն հավելել է, որ ևս երկու աշխատակից՝ Նիսրին Ջարադաթը և Ջուլիուս Շանը, ազատվել են աշխատանքից։ Նրանք վերջերս Microsoft-ի գլխավոր գրասենյակում ճամբարներ էին խփել բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Microsoft-ը հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատումները տեղի են ունեցել ընկերության քաղաքականության լուրջ խախտումների հետևանքով։ Հինգշաբթի օրվա հայտարարության մեջ այն նշել է, որ վերջերս տեղում տեղի ունեցած ցույցերը «ստեղծել են լուրջ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ»։
«Մենք այստեղ ենք, քանի որ Microsoft-ը շարունակում է Իսրայելին տրամադրել այն գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են ցեղասպանություն իրականացնելու համար՝ միաժամանակ խաբելով և մոլորեցնելով իր սեփական աշխատակիցներին այս իրականության վերաբերյալ», - ասացՀաթլը։
Հեթլը և Ֆամելին այն յոթ ցուցարարների թվում էին, որոնք ձերբակալվել էին երեքշաբթի օրը ընկերության նախագահ Բրեդ Սմիթի գրասենյակը գրավելուց հետո։ Մյուս հինգը Microsoft-ի նախկին աշխատակիցներ և ընկերությունից դուրս գտնվող անձինք էին։
Ժամանակակից պատերազմ
Այս ամիս հրապարակված լրատվամիջոցների համատեղ հետաքննությունը պարզել է, որ Իսրայելի ռազմական հսկողության գործակալությունը օգտագործում էր Microsoft-ի Azure ծրագիրը՝ Իսրայելի կողմից օկուպացված Արևմտյան ափին և պաշարված Գազայում բնակվող պաղեստինցիների կողմից կատարված բջջային հեռախոսազանգերի անթիվ ձայնագրությունները պահելու համար։
The Guardian,, իսրայելա-պաղեստինյան +972 Magazine հրատարակչությունը և եբրայերեն լեզվով Local Call հրատարակչությունը անցկացրել են հետաքննություն, որտեղ ասվում է, որ Իսրայելը ապավինում է Microsoft-ի ամպային ծառայություններին՝ պաղեստինցիների լայնածավալ հսկողության համար։
Ի պատասխան, Microsoft-ը հայտարարել է, որ դիմում է Covington & Burling LLP իրավաբանական ընկերությանը՝ ստուգում անցկացնելու համար։
Microsoft-ի այլ աշխատակիցներ նույնպես բողոքել են ընկերության կապերի դեմ Իսրայելի հետ։
Ապրիլին Microsoft-ի արհեստական բանականության գործադիր տնօրեն Մուստաֆա Սուլեյմանի ելույթը ընդհատվել է պաղեստինամետ բողոքող աշխատակցի կողմից տեխնոլոգիական ընկերության 50-ամյակի տոնակատարության ժամանակ՝ ընկերության կապերի պատճառով Իսրայելի հետ։ Այդ աշխատակիցը և մեկ այլ բողոքող աշխատակից նույնպես հետագայում ազատվել են աշխատանքից։
Ընկերություններն ու կրթական հաստատությունները բողոքի ցույցերի են բախվել Իսրայելի հետ կապերի պատճառով Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացված կոտորածից առաջացած մարդասիրական ճգնաժամի սրման հետ մեկտեղ, իսկ սովամահ պաղեստինցիների, այդ թվում՝ երեխաների պատկերները համաշխարհային վրդովմունք են առաջացրել։
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր պաշարված Գազայում իր կոտորածի ընթացքում սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների։
Իր կոտորածը անկլավի մեծ մասը վերածել է ավերակների՝ գործնականում տեղահանելով ամբողջ բնակչությանը։