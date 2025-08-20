Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 2011 թվականին Սոմալի կատարած այցը պատմական շրջադարձային պահ էր, որը փոխեց երկրի ճակատագիրը, նշել է Սոմալիի նախարարներից մեկը։
Սոմալիի Նավահանգիստների և ծովային տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Մոհամեդ Նուրը Anadolu-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Էրդողանի այցը 2011 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցավ Սոմալիի համար ամենադժվար ժամանակաշրջաններից մեկում՝ 1990 թվականին պետական կառուցվածքի փլուզումից հետո։
Նուրի խոսքով՝ Էրդողանի այցը Մոգադիշու՝ իր կնոջ Էմինե Էրդողանի, երեխաների և նախարարների հետ, հիշվում է որպես անմոռանալի օր Սոմալիի համար, որը այդ ժամանակ պայքարում էր իր պատմության ամենածանր երաշտի դեմ։
Սոմալիի պաշտոնյաները նշում են, որ այս այցը շրջադարձային պահ էր՝ երկիրը մեկուսացումից դուրս բերելու և միջազգային հանրության օրակարգում ընդգրկելու համար՝ բարձրացնելով թուրք-սոմալական հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի։
Նուրը նշել է, որ 1990 թվականից ի վեր լքված թվացող Սոմալիում տեղի ունեցավ իր պատմության ամենածանր երաշտներից մեկը։
«Այդ օրերին Սոմալին աշխարհից մեկուսացված և առանց օգնության երկիր էր։ Երբ նախագահ Էրդողանը, իր կաբինետի, ընտանիքի և բոլոր պաշտոնյաների հետ, ժամանեց Սոմալի, տեղի ունեցավ շրջադարձային պահ։ Ոչ միայն թուրք ժողովուրդը օգնություն ցուցաբերեց, այլև ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացավ Սոմալիի վրա»,- նշել է նա։
Նուրը ընդգծել է, որ Թուրքիան երբեք չի հեռացել Սոմալիից Էրդողանի այցից հետո՝ ասելով. «Այդ օրվանից մենք ամեն օր առաջ ենք գնացել։ Թուրքիայի ներդրումը Սոմալիի վերակառուցման գործում նշանակալի է եղել»։
Նուրը նշել է, որ Թուրքիան միշտ աջակցել է Սոմալիին ահաբեկչության դեմ պայքարում, զարգացման գործում և ժողովրդի բարեկեցության ապահովման հարցում։
Սոմալիի Պլանավորման, ներդրումների և տնտեսական զարգացման նախարարության Ներդրումների խթանման գրասենյակի տնօրեն Մոհամեդ Դհուբովը մեկնաբանել է Էրդողանի այցերը՝ ասելով. «2011 թվականի այցը մարդասիրական օգնության նպատակ ուներ, բայց 2016 թվականի երկրորդ այցը զարգացման ուղևորություն էր»։
Դհուբովը նշել է, որ Թուրքիայի դերը Սոմալիում փոխվել է՝ ուղղվելով ներդրումների և ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։
Մոգադիշուում դեսպանատան բացումը, Թուրքիայի Համագործակցության և համակարգման գործակալության (TIKA) գրասենյակի հիմնադրումը, ինչպես նաև թուրքական դպրոցների և հիվանդանոցների բացումը նպաստել են հարաբերությունների ինստիտուցիոնալացմանը։
Այսօր Սոմալին դարձել է Թուրքիայի՝ Աֆրիկայում ընդլայնման խորհրդանիշը։ Թուրքական ընկերությունները տեսանելի դեր են խաղում Սոմալիի ենթակառուցվածքներում և առօրյա կյանքում, մինչդեռ երկու երկրները նոր համագործակցություններ են ուսումնասիրում էներգետիկայի, ձկնորսության և նույնիսկ տիեզերքի ոլորտներում։