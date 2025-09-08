Թուրքական էլեկտրական մեքենաների արտադրող Togg-ը ներկայացրել է նոր սեդան և հայտարարել, որ Եվրոպայում վաճառքները կսկսի Գերմանիայից՝ նպատակ ունենալով մուտք գործել տարածաշրջանի խոշորագույն և խիստ մրցակցային ավտոմեքենաների շուկա։
Togg-ը երկուշաբթի օրը հայտարարեց իր T10X էլեկտրական SUV-ի եվրոպական մեկնարկի մասին և ներկայացրեց T10F մոդելը՝ հինգդռնանի էլեկտրական սեդանը։ Երկու մեքենաների պատվերները Գերմանիայում կսկսվեն սեպտեմբերի վերջում։
Togg-ի նախագահ Ֆուաթ Թոսյալին նշեց, որ ընկերության ընդլայնումը դեպի Եվրոպա՝ Թուրքիայում ունեցած հաջողություններից հետո, պատմական պահ է։
Խոսելով Togg-ի արտադրական ճանապարհի մասին՝ Թոսյալին ասաց. «Առաջին անգամ պատմության մեջ մեքենա արտադրելը, որի բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները պատկանում են Թուրքիային, ինքնին մարտահրավեր էր՝ հաշվի առնելով մեր երկրի արդյունաբերական պատմությունը, և մենք հաջողեցինք։
«Բարեբախտաբար, մենք չհանձնվեցինք։ Նույնիսկ երբ բախվում էինք դժվարությունների, միշտ կենտրոնանում էինք լուծումներ գտնելու վրա և աշխատում էինք քրտնաջան»։
Մոդելներից որևէ մեկի գների մանրամասները չեն հրապարակվել։
Togg-ը նախորդ տարի Թուրքիայում վաճառել է մոտ 30,000 T10X էլեկտրական SUV մեքենաներ՝ իր առաջին ամբողջական մատակարարման տարում։
Այս տարվա օգոստոսի տվյալներով՝ վաճառքները աճել են 42 տոկոսով՝ կազմելով մոտ 21,000 միավոր։
Միևնույն ժամանակ, մի շարք այլ էլեկտրական մեքենաների ստարտափներ, ներառյալ Fisker-ը, Lordstown-ը և Arrival-ը, ձախողվել են այլ վայրերում, թեև ներդրողները շարունակում են ֆինանսավորել որոշ վնասաբեր գործողություններ։
Վիետնամական VinFast-ի հիմնադիրը ներդրել է միջոցներ ընկերության մեջ՝ գնելով դրա հետազոտական և զարգացման բաժինը 1.52 միլիարդ դոլարով՝ փորձելով հասնել շահույթին մինչև 2026 թվականի վերջ։
ԱՄՆ-ի Lucid էլեկտրական մեքենաների արտադրողը ստացել է մոտ 8 միլիարդ դոլար Սաուդյան Արաբիայի Հանրային ներդրումային հիմնադրամից, իսկ Volkswagen-ի 5.8 միլիարդ դոլարի ներդրումը Rivian-ում դարձել է ԱՄՆ-ի ստարտափի փրկօղակը։