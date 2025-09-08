ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
TOGG-ն իր նոր մոդելը ներկայացրեց Գերմանիայում և նպատակ դրեց ընդլայնվել եվրոպական շուկա
TOGG-ի նախագահ Ֆուատ Թոշյալըն նշել է, որ ընկերության՝ Թուրքիայում գրանցած հաջողությունից հետո Եվրոպա մուտք գործելը շրջադարձային պահ է։
TOGG-ն իր նոր մոդելը ներկայացրեց Գերմանիայում և նպատակ դրեց ընդլայնվել եվրոպական շուկա
Թողի T10X մոդելի պրեմիերան կայացավ 2025թ. Մյունխենում IAA Mobility-ում։ Նախապատվերները կարելի է կատարել Թուրքիայում սեպտեմբերի 15-ից, իսկ Գերմանիայում՝ սեպտեմբերի 29-ից։ / AA
September 8, 2025

Թուրքական էլեկտրական մեքենաների արտադրող Togg-ը ներկայացրել է նոր սեդան և հայտարարել, որ Եվրոպայում վաճառքները կսկսի Գերմանիայից՝ նպատակ ունենալով մուտք գործել տարածաշրջանի խոշորագույն և խիստ մրցակցային ավտոմեքենաների շուկա։

Togg-ը երկուշաբթի օրը հայտարարեց իր T10X էլեկտրական SUV-ի եվրոպական մեկնարկի մասին և ներկայացրեց T10F մոդելը՝ հինգդռնանի էլեկտրական սեդանը։ Երկու մեքենաների պատվերները Գերմանիայում կսկսվեն սեպտեմբերի վերջում։

Togg-ի նախագահ Ֆուաթ Թոսյալին նշեց, որ ընկերության ընդլայնումը դեպի Եվրոպա՝ Թուրքիայում ունեցած հաջողություններից հետո, պատմական պահ է։

Խոսելով Togg-ի արտադրական ճանապարհի մասին՝ Թոսյալին ասաց. «Առաջին անգամ պատմության մեջ մեքենա արտադրելը, որի բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները պատկանում են Թուրքիային, ինքնին մարտահրավեր էր՝ հաշվի առնելով մեր երկրի արդյունաբերական պատմությունը, և մենք հաջողեցինք։

«Բարեբախտաբար, մենք չհանձնվեցինք։ Նույնիսկ երբ բախվում էինք դժվարությունների, միշտ կենտրոնանում էինք լուծումներ գտնելու վրա և աշխատում էինք քրտնաջան»։

Մոդելներից որևէ մեկի գների մանրամասները չեն հրապարակվել։

Առաջարկ

Togg-ը նախորդ տարի Թուրքիայում վաճառել է մոտ 30,000 T10X էլեկտրական SUV մեքենաներ՝ իր առաջին ամբողջական մատակարարման տարում։

Այս տարվա օգոստոսի տվյալներով՝ վաճառքները աճել են 42 տոկոսով՝ կազմելով մոտ 21,000 միավոր։

Միևնույն ժամանակ, մի շարք այլ էլեկտրական մեքենաների ստարտափներ, ներառյալ Fisker-ը, Lordstown-ը և Arrival-ը, ձախողվել են այլ վայրերում, թեև ներդրողները շարունակում են ֆինանսավորել որոշ վնասաբեր գործողություններ։

Վիետնամական VinFast-ի հիմնադիրը ներդրել է միջոցներ ընկերության մեջ՝ գնելով դրա հետազոտական և զարգացման բաժինը 1.52 միլիարդ դոլարով՝ փորձելով հասնել շահույթին մինչև 2026 թվականի վերջ։

ԱՄՆ-ի Lucid էլեկտրական մեքենաների արտադրողը ստացել է մոտ 8 միլիարդ դոլար Սաուդյան Արաբիայի Հանրային ներդրումային հիմնադրամից, իսկ Volkswagen-ի 5.8 միլիարդ դոլարի ներդրումը Rivian-ում դարձել է ԱՄՆ-ի ստարտափի փրկօղակը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us