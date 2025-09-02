Երկուշաբթի օրը, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) Տյանցզինում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության քաղբյուրոյի առաջին քարտուղար Ցայ Ցիի հետ՝ ընդգծելով Անկարայի ձգտումը խորացնել հարաբերությունները Պեկինի հետ։
Տյանցզինի հյուրատանը աշխատանքային ճաշը տեղի է ունեցել նախագահ Էրդողանի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի միջև մեկ օր առաջ կայացած երկկողմ բանակցություններից հետո։
«Երեկվա հանդիպման ժամանակ մենք նախագահ Սիին ընդգծեցինք Չինաստանի հետ բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու մեր վճռականությունը», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Թուրքիան նաև ձգտում է ամրապնդել կապերը Չինաստանի հետ բազմակողմ ոլորտներում։
«Մենք նաև ցանկանում ենք ամրապնդել այս համագործակցությունը այնպիսի հարթակներում, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, G20-ը և BRICS-ը։ Մենք ակնկալում ենք ձեր շարունակական աջակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու համար», - ասաց նախագահը Ցային։
Տնտեսական կապերի վերաբերյալ նախագահը ասաց, որ Անկարան նպատակ ունի Չինաստանի հետ իր գրեթե 50 միլիարդ դոլարի առևտրային ծավալը մեծացնել «հավասարակշռված և կայուն ձևով»՝ ազդարարելով առևտրային դեֆիցիտի կրճատման նկատմամբ հետաքրքրություն։
Նախագահին միացել են կառավարության բարձրաստիճան անդամներ, այդ թվում՝ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարը, գանձապետարանի և ֆինանսների նախարար Մեհմեթ Շիմշեքը, ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեհմեթ Ֆաթիհ Քաջըրը, առևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը և Ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալընը։
Հանդիպում Սիի հետ
Կիրակի օրը Տյանցզինում երկկողմ հանդիպման ժամանակ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը գովաբանեց Թուրքիայի «ինքնաբավության ոգին»՝ ընդգծելով երկրի աճող դերը որպես զարգացող տերություն։
Սին ընդգծեց, որ Չինաստանը և Թուրքիան՝ որպես Գլոբալ Հարավի կարևոր անդամներ, կիսում են անկախության և ինքնաբավության նկատմամբ նվիրվածությունը։
Սին կոչ արեց ավելի սերտ համաձայնեցման Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության և Թուրքիայի «Միջին միջանցք» նախաձեռնության միջև՝ ասելով, որ համակարգված զարգացումը կամրապնդի երկկողմ կապերը և կծառայի երկու ազգերի հիմնարար շահերին։ Նա ընդգծեց, որ նման համագործակցությունը կարող է նաև առաջ մղել Գլոբալ Հարավի ավելի լայն նպատակները։
Չինացի առաջնորդը նաև կոչ արեց երկու երկրներին օգտվել խաղաղության, զարգացման և համագործակցության դարաշրջանից, բարձրացնել Չինաստան-Թուրքիա ռազմավարական գործընկերությունը և համատեղ նպաստել ավելի արդար և հավասար համաշխարհային կառավարման համակարգի կառուցմանը։