בית המשפט העליון קיבל עתרויות נגד ההנחה בתשלומי הביטוח הלאומי המוענקת לתלמידי ישיבות, וקבע כי מי שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא או שלא השיג פטור תקף לא יהיו זכאים להטבה זו.

ההכרעה מחליפה למעשה את התיאוריה לפיה מעמד "תלמיד ישיבה" מעניק אוטומטית הטבות כלפי המוסדות והרשומים בהם.

המהלך מגיע על רקע מאבק ציבורי־פוליטי ארוך: העותרים — תנועות וארגונים שקראו לביטול הטבות ל"משתמטים" — טענו כי ההנחות מהוות תמיכה כלכלית בעקיפין בעצמם נמנעים ממילוי חובת השירות.

בהקשר זה נזכרו גם סכומים והיקפים: ההטבה הקיימת עומדת על כ-87 ש״ח בחודש וניתנת לאלפי בחורים; גורמים שונים מציינים היקף תקציבי שנתי משמעותי שניתן לאוכלוסייה זו.