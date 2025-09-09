פוליטיקה
תלמידי ישיבות שלא הסדירו מעמדם הצבאי לא יהיו זכאים להנחות בביטוח הלאומי: בג״ץ
החלטת בית המשפט מצמצמת הטבות כלכליות הניתנות לתלמידי ישיבות ומגבירה את הלחץ הציבורי והכלכלי על הקהילה החרדית.
בג״ץ: תלמידי ישיבות ללא הסדרת מעמד צבאי לא יקבלו הנחות בביטוח הלאומי / AP
9 בספטמבר 2025

בית המשפט העליון קיבל עתרויות נגד ההנחה בתשלומי הביטוח הלאומי המוענקת לתלמידי ישיבות, וקבע כי מי שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא או שלא השיג פטור תקף לא יהיו זכאים להטבה זו.

ההכרעה מחליפה למעשה את התיאוריה לפיה מעמד "תלמיד ישיבה" מעניק אוטומטית הטבות כלפי המוסדות והרשומים בהם.

המהלך מגיע על רקע מאבק ציבורי־פוליטי ארוך: העותרים — תנועות וארגונים שקראו לביטול הטבות ל"משתמטים" — טענו כי ההנחות מהוות תמיכה כלכלית בעקיפין בעצמם נמנעים ממילוי חובת השירות.

בהקשר זה נזכרו גם סכומים והיקפים: ההטבה הקיימת עומדת על כ-87 ש״ח בחודש וניתנת לאלפי בחורים; גורמים שונים מציינים היקף תקציבי שנתי משמעותי שניתן לאוכלוסייה זו.

מה שמשמעותי מבחינה פוליטית, הפסיקה מצטרפת לגל צעדי מדיניות ושיפוטיים בשנים האחרונות שנועדו לצמצם הטבות ולבלום חריגות במעמד השירות הצבאי.

מבחינת השיח הציבורי, ההחלטה מייצרת כלי לחץ כלכלי נוסף נגד ציבור שמוצג במרכז הוויכוח על גיוס וזכויות סוציאליות; בקרב החרדים נשמעו קריאות זעם וקריאות לפעולה פוליטית.

