פוליטיקה
1 דקות קריאה
נשיא ברזיל מסרב לאשר את מינוי השגריר הישראלי החדש: "היחסים יתנהלו בדרג נמוך"
נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, סירב לאשר את מינוי השגריר הישראלי החדש, גלי דגן, בעקבות הביקורת החריפה שהשמיע על פעולות ישראל בעזה.
נשיא ברזיל מסרב לאשר את מינוי השגריר הישראלי החדש: "היחסים יתנהלו בדרג נמוך"
נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה / AP
26 באוגוסט 2025

נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, סירב לאשר את מינויו של גלי דגן, שגריר ישראלי לשעבר בקולומביה, לשגריר החדש במדינה. המהלך מגיע לאחר סדרת התבטאויות קשות מצד לולה, שהשווה את פעולות ישראל בעזה להשמדת העם היהודי בידי הנאצים, והאשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.

בתגובה, ישראל הכריזה על לולה כ"פרסונה נון גרטה" והודיעה על נסיגת הבקשה למינוי שגריר חדש. משרד החוץ הישראלי ציין כי "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז 7 באוקטובר הוחרף מרגע שנשיאה השווה מעשי ישראל לאלו של הנאצים".

בתגובה, ישראל הכריזה על לולה כ"פרסונה נון גרטה" והודיעה על נסיגת הבקשה למינוי שגריר חדש. משרד החוץ הישראלי ציין כי "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז 7 באוקטובר הוחרף מרגע שנשיאה השווה מעשי ישראל לאלו של הנאצים".

מומלץ

המשבר הדיפלומטי בין המדינות מצביע על שינוי משמעותי במדיניות החוץ של ברזיל, המפנה עורף למדיניות התמיכה המסורתית בישראל.

TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us