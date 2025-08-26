נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, סירב לאשר את מינויו של גלי דגן, שגריר ישראלי לשעבר בקולומביה, לשגריר החדש במדינה. המהלך מגיע לאחר סדרת התבטאויות קשות מצד לולה, שהשווה את פעולות ישראל בעזה להשמדת העם היהודי בידי הנאצים, והאשים את ישראל בביצוע רצח עם בעזה.

בתגובה, ישראל הכריזה על לולה כ"פרסונה נון גרטה" והודיעה על נסיגת הבקשה למינוי שגריר חדש. משרד החוץ הישראלי ציין כי "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז 7 באוקטובר הוחרף מרגע שנשיאה השווה מעשי ישראל לאלו של הנאצים".

