פוליטיקה
1 דקות קריאה
אוסטרליה אוסרת על חבר הכנסת הקיצוני שמחה רוטמן להיכנס לשטחה
ממשלת אוסטרליה ביטלה את הוויזה של שמחה רוטמן, חבר הכנסת ממפלגת הציונות הדתית, בשל עמדותיו הקיצוניות והסתה לשנאה, ומנעה את כניסתו למדינה.
אוסטרליה אוסרת על חבר הכנסת הקיצוני שמחה רוטמן להיכנס לשטחה
(FILE) Simcha Rothman, whose party is part of Netanyahu's governing coalition, is seen speaking with Israeli far-right minister Itamar Ben-Gvir. / Reuters
18 באוגוסט 2025

ממשלת אוסטרליה החליטה להטיל איסור כניסה על חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר מפלגת הציונות הדתית, בשל עמדותיו הקיצוניות והסתה לשנאה. ההחלטה התקבלה על ידי שר הפנים האוסטרלי, טוני ברק, והוטלה מגבלה של שלוש שנים על כניסתו למדינה.

רוטמן היה אמור להגיע לאוסטרליה לסבב הרצאות בפני הקהילה היהודית, אך הוויזה שהונפקה לו בוטלה זמן קצר לפני הגעתו המתוכננת.

ההחלטה עוררה תגובות נזעמות מצד גורמים פוליטיים בישראל. שר הביטחון הלאומי, איתמר בן-גביר, כינה את הצעד "כתם היסטורי". מנגד, ממשלת אוסטרליה טוענת כי ההחלטה נבעה ממדיניותה למנוע כניסת אנשים המפיצים מסרים של שנאה ופילוג, במטרה לשמור על שלמות חברתית וביטחון המדינה.

רוטמן, הידוע בעמדותיו הקיצוניות כלפי הפלסטינים, כולל קריאות פוגעניות והתייחסות לילדי עזה, הגיב להחלטה בטענה כי מדובר באנטישמיות מובהקת. הוא טוען כי מטרת ביקורו הייתה להביע סולידריות עם הקהילה היהודית באוסטרליה.

מומלץ

ההחלטה מצטרפת למקרים קודמים בהם אוסטרליה סירבה לאשר כניסת אנשי ציבור ישראלים בעלי עמדות קיצוניות, ובכך מדגישה את מדיניותה הנחושה למנוע הסתה ואלימות בשטחה.

קשורTRT Global - הולנד מצטרפת לשורת מדינות האוסרות כניסת שרים ישראלים
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us