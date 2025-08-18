ממשלת אוסטרליה החליטה להטיל איסור כניסה על חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר מפלגת הציונות הדתית, בשל עמדותיו הקיצוניות והסתה לשנאה. ההחלטה התקבלה על ידי שר הפנים האוסטרלי, טוני ברק, והוטלה מגבלה של שלוש שנים על כניסתו למדינה.

רוטמן היה אמור להגיע לאוסטרליה לסבב הרצאות בפני הקהילה היהודית, אך הוויזה שהונפקה לו בוטלה זמן קצר לפני הגעתו המתוכננת.

ההחלטה עוררה תגובות נזעמות מצד גורמים פוליטיים בישראל. שר הביטחון הלאומי, איתמר בן-גביר, כינה את הצעד "כתם היסטורי". מנגד, ממשלת אוסטרליה טוענת כי ההחלטה נבעה ממדיניותה למנוע כניסת אנשים המפיצים מסרים של שנאה ופילוג, במטרה לשמור על שלמות חברתית וביטחון המדינה.

רוטמן, הידוע בעמדותיו הקיצוניות כלפי הפלסטינים, כולל קריאות פוגעניות והתייחסות לילדי עזה, הגיב להחלטה בטענה כי מדובר באנטישמיות מובהקת. הוא טוען כי מטרת ביקורו הייתה להביע סולידריות עם הקהילה היהודית באוסטרליה.