הנשיא האמירתי ונסיך קטאר דנו ב"יחסים אחווה עמוקים שורשיים", בהתקפה הישראלית על דוחה, על פי התקשורת המקומית.
נשיא איחוד האמירויות ערביות מבקר בקטר, טוען שהתקיפה הישראלית על דוחא מאיימת על ביטחון האזור ויציבותו / Reuters
לפני 10 שעות

נשיא איחוד האמירויות הערביות, השייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, הצהיר כי תקיפה ישראלית בדוחה מסכנת את הביטחון והיציבות באזור.

השייח' מוחמד הגיע לדוחה ביום רביעי לביקור "אחווה", יום לאחר שתקיפה אווירית ישראלית הרגה חמישה חברי חמאס ואיש ביטחון קטרי בדוחה ביום שלישי.

האמיר של קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני, קיבל את פניו של השייח' מוחמד באופן אישי בשדה התעופה.

שני המנהיגים דנו ב"יחסי האחווה העמוקים" בין איחוד האמירויות לקטר, וכן בתקיפה הישראלית על שטח קטר, כך דיווחה סוכנות הידיעות WAM.

נשיא איחוד האמירויות חזר והדגיש את "הסולידריות הנחושה" של ארצו עם קטר ואת תמיכתה הבלתי מתפשרת בכל הצעדים הננקטים לשמירה על ריבונותה, שלמותה הטריטוריאלית וביטחון תושביה.

לדבריו, "התקיפה הפלילית של ישראל מהווה הפרה של ריבונות קטר ושל כל החוקים והנורמות הבינלאומיים," תוך שהוא מדגיש כי פעולות כאלה מאיימות על הביטחון, היציבות והסיכויים לשלום באזור.

השייח' מוחמד עזב את דוחה לאחר ביקור קצר, והאמיר הקטרי ליווה אותו ביציאתו.

התקיפה האווירית הישראלית בדוחה עוררה גל של גינויים כהפרה בוטה של ריבונות קטר ושל החוק הבינלאומי.

ביום שלישי, גינה השייח' מוחמד את התקיפה הישראלית כ"הפרה של ריבונות קטר האחות ושל כל החוקים והנורמות הבינלאומיים," ואישר את הסולידריות המלאה של איחוד האמירויות עם קטר בשיחת טלפון עם השייח' תמים.

קטר, יחד עם מצרים וארצות הברית, מתווכת בשיחות עקיפות בין ישראל לחמאס בנוגע לעסקת חילופי שבויים והסכם הפסקת אש אפשרי.

