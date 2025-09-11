נשיא איחוד האמירויות הערביות, השייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, הצהיר כי תקיפה ישראלית בדוחה מסכנת את הביטחון והיציבות באזור.

השייח' מוחמד הגיע לדוחה ביום רביעי לביקור "אחווה", יום לאחר שתקיפה אווירית ישראלית הרגה חמישה חברי חמאס ואיש ביטחון קטרי בדוחה ביום שלישי.

האמיר של קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני, קיבל את פניו של השייח' מוחמד באופן אישי בשדה התעופה.

שני המנהיגים דנו ב"יחסי האחווה העמוקים" בין איחוד האמירויות לקטר, וכן בתקיפה הישראלית על שטח קטר, כך דיווחה סוכנות הידיעות WAM.

נשיא איחוד האמירויות חזר והדגיש את "הסולידריות הנחושה" של ארצו עם קטר ואת תמיכתה הבלתי מתפשרת בכל הצעדים הננקטים לשמירה על ריבונותה, שלמותה הטריטוריאלית וביטחון תושביה.

לדבריו, "התקיפה הפלילית של ישראל מהווה הפרה של ריבונות קטר ושל כל החוקים והנורמות הבינלאומיים," תוך שהוא מדגיש כי פעולות כאלה מאיימות על הביטחון, היציבות והסיכויים לשלום באזור.