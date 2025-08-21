פוליטיקה
איום חמור: נעצר חשוד שהעביר לרב יצחק יוסף מכתב המבקש להטיל "דין רודף" על היועמ"שית
המעצר אירע לאחר שמכתב שנמצא באזור מגורים במרכז ירושלים הגיע ללשכת רב שהעביר את המידע למשרד הדתות ולמפכ"ל המשטרה; המשטרה מדגישה שתפעל בנחישות נגד מי שמאיים על נבחרי ציבור או על עובדות/ים ציבוריות.
21 באוגוסט 2025

הערב נעצר חשוד בן 36 תושב ירושלים בחשד להשאיר מכתב איום, שבו ביקש מהרב הראשי לשעבר יצחק יוסף להטיל "דין רודף" על היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. החשוד אותר בביתו בדרום העיר והועבר לחקירה; המשטרה מתכננת לבקש הארכת מעצרו.

לפי הודעת משטרת מחוז ירושלים, המכתב נמצא מוקדם יותר סמוך לבית מגורים במרכז העיר ונמסר ללשכתו של יצחק יוסף. מנכ"ל משרד שירותי הדת, יהודה אבידן, קיבל את המסר והתריע כי מדובר באיום "ממשי ורציני" המסכן את חייה של היועמ"שית, והעביר את הפרטים למפכ"ל המשטרה דני לוי.

במסמך תגובת המשטרה שנמסרה לציבור נכתב כי "אנו רואים בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור", וכי הכוחות יפעלו בנחישות כדי למצות את הדין עם מי שישתמש באיומים או באלימות כלפי נבחרי ציבור או כל אדם אחר.

המונח "דין רודף" מקורו במשפט ההלכתי ונדון בהקשרים תיאורטיים־הלכתיים; בפרקטיקה הציבורית המודרנית השימוש בו כמניע לפגיעה חיצונית מייצר מתיחות חמורה ומוגדר כקריאה מסוכנת שמסכנת חיי אדם כשהיא מתורגמת לפעולה.

האירוע מגיע על רקע עליית מדרגה בחריפות השיח הציבורי ובקריאות נגד גורמים מערכתיים, כולל קריאות להתפטרות וגלי הסתה שמופיעים בהפגנות ובמדיה — תופעה שהרשויות מנסות לעקוב אחריה ולבלום.

