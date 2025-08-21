הערב נעצר חשוד בן 36 תושב ירושלים בחשד להשאיר מכתב איום, שבו ביקש מהרב הראשי לשעבר יצחק יוסף להטיל "דין רודף" על היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. החשוד אותר בביתו בדרום העיר והועבר לחקירה; המשטרה מתכננת לבקש הארכת מעצרו.

לפי הודעת משטרת מחוז ירושלים, המכתב נמצא מוקדם יותר סמוך לבית מגורים במרכז העיר ונמסר ללשכתו של יצחק יוסף. מנכ"ל משרד שירותי הדת, יהודה אבידן, קיבל את המסר והתריע כי מדובר באיום "ממשי ורציני" המסכן את חייה של היועמ"שית, והעביר את הפרטים למפכ"ל המשטרה דני לוי.

במסמך תגובת המשטרה שנמסרה לציבור נכתב כי "אנו רואים בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור", וכי הכוחות יפעלו בנחישות כדי למצות את הדין עם מי שישתמש באיומים או באלימות כלפי נבחרי ציבור או כל אדם אחר.