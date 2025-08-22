לפי הסקר, "הציונות הדתית" מקבלת 14 מנדטים, עלייה משמעותית לעומת הסקרים הקודמים. הליכוד מאבד מנדטים ומקבל 26 מנדטים, ירידה לעומת התקופה האחרונה. "יש עתיד" שומרת על יציבות עם 22 מנדטים, בעוד ש"מרצ" ו"ישראל ביתנו" מצביעות על תמונה משתנה.

הסקר מצביע גם על ירידה בתמיכה במפלגת "העבודה" ובמפלגת "הימין החדש", בעוד ש"חד"ש" ו"בל"ד" מצביעות על תמונה יציבה. מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בנט מציגה עלייה משמעותית בתמיכה, מה שמצביע על שינוי במפת התמיכה הפוליטית בישראל.

הסקר מצביע על תמונה פוליטית משתנה, עם עלייה במפלגת "הציונות הדתית" וירידה בליכוד, מה שעשוי להשפיע על המפה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות.