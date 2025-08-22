פוליטיקה
סקר מעריב: בנט מזנק במנדטים, הליכוד נחלש - וגנץ מתרסק
סקר חדש מעלה את מפלגת "הציונות הדתית" בראשות נפתלי בנט, בעוד הליכוד בראשות נתניהו מאבד מנדטים וגנץ מתרסק.
Israel Politics / AP
לפני 20 שעות

סקר חדש שפורסם ב"מעריב" מראה תמונה פוליטית חדשה בשדה הקרב הפוליטי הישראלי.

לפי הסקר, מפלגת "הציונות הדתית" בראשות נפתלי בנט רושמת עלייה משמעותית במנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו מאבד מנדטים.

מפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד שומרת על יציבות, אך המפלגות החרדיות והערביות מצביעות על תמונה משתנה.

לפי הסקר, "הציונות הדתית" מקבלת 14 מנדטים, עלייה משמעותית לעומת הסקרים הקודמים. הליכוד מאבד מנדטים ומקבל 26 מנדטים, ירידה לעומת התקופה האחרונה. "יש עתיד" שומרת על יציבות עם 22 מנדטים, בעוד ש"מרצ" ו"ישראל ביתנו" מצביעות על תמונה משתנה.

הסקר מצביע גם על ירידה בתמיכה במפלגת "העבודה" ובמפלגת "הימין החדש", בעוד ש"חד"ש" ו"בל"ד" מצביעות על תמונה יציבה. מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בנט מציגה עלייה משמעותית בתמיכה, מה שמצביע על שינוי במפת התמיכה הפוליטית בישראל.

הסקר מצביע על תמונה פוליטית משתנה, עם עלייה במפלגת "הציונות הדתית" וירידה בליכוד, מה שעשוי להשפיע על המפה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות.

