ההתחמקות החדשה: כיצד משתמטים חרדים יתחמקו מצווי מעצר בנתב"ג
ארגונים חרדיים מציעים פתרון יצירתי למשתמטים חרדים, שיאפשר להם להימנע ממעצר בנתב"ג בדרך לאומן בראש השנה.
חרידים / AP
27 באוגוסט 2025

בזמן שמערכת הביטחון הישראלית מגבירה את האכיפה נגד משתמטים חרדים, ארגונים המתנגדים לגיוס מציעים פתרון יצירתי שיאפשר לחסידים להימנע ממעצר בנתב"ג בדרך לאומן בראש השנה.

ההצעה כוללת את הסגרת עצמם למשטרה הצבאית, מעצר של כשבועיים, קבלת הדרכה משפטית ושחרור לפני החג. בכך, המשתמטים יוכלו לטוס לאומן מבלי להיתקל בצווי מעצר חדשים.

עם זאת, ישנם סיכונים משפטיים: מי שלא יוכל להוכיח שלא ידע על הצווים או שלא התייצב מסיבה מוצדקת, עלול להיחשב לחייל ולהיות מחויב לשרת בצבא.

המהלך עורר התנגדות פוליטית: יאיר לפיד איים לעתור לבג"ץ אם המתווה יתקבל, וטען כי הוא פוגע בעיקרון השוויון.

מנגד, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הביע תמיכתו במתווה, אך ישנה הערכה כי הוא לא יצא לפועל בשל התנגדות פנימית בממשלה.

ההצעה מציבה את המשתמטים בפני דילמה: להימנע ממעצר בנתב"ג ולהסתכן בהתחייבות לשירות צבאי, או להימנע מהמהלך ולסכן את האפשרות לטוס לאומן.

