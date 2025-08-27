בזמן שמערכת הביטחון הישראלית מגבירה את האכיפה נגד משתמטים חרדים, ארגונים המתנגדים לגיוס מציעים פתרון יצירתי שיאפשר לחסידים להימנע ממעצר בנתב"ג בדרך לאומן בראש השנה.

ההצעה כוללת את הסגרת עצמם למשטרה הצבאית, מעצר של כשבועיים, קבלת הדרכה משפטית ושחרור לפני החג. בכך, המשתמטים יוכלו לטוס לאומן מבלי להיתקל בצווי מעצר חדשים.

עם זאת, ישנם סיכונים משפטיים: מי שלא יוכל להוכיח שלא ידע על הצווים או שלא התייצב מסיבה מוצדקת, עלול להיחשב לחייל ולהיות מחויב לשרת בצבא.

המהלך עורר התנגדות פוליטית: יאיר לפיד איים לעתור לבג"ץ אם המתווה יתקבל, וטען כי הוא פוגע בעיקרון השוויון.