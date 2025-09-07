חברות ביטחוניות ישראליות עמדו תחת לחץ בתערוכת הביטחון בפולין השבוע, כאשר המשטרה חקרה עובדים בנוגע לתפקידם במלחמה בעזה.

לפי עיתון ג’רוזלם פוסט, מספר נציגים של חברות ישראליות זומנו לחקירה לאחר שכתב פולני הגיש תלונה על מעורבותם במלחמה.

בין הנחקרים היו עובדים מחברות אלביט מערכות ורפאל מערכות לחימה מתקדמות. מתוך עשרת הנחקרים, שניים כבר עזבו את פולין לפני שנקראו להשיב לשאלות.

התערוכה, שהתקיימה בין ה-2 ל-5 בספטמבר בקיילצה, הייתה גם זירה למחאה שבה פעילים ריססו צבע אדום בעל ריח רע על דוכן של אלביט מערכות.

הפעילים האשימו את החברות הישראליות ב"שיתוף פעולה ברצח פלסטינים חסרי מגן" והשוו את נוכחותן בתערוכה ל"שיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית".