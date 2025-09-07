המלחמה בעזה
חברות הנשק הישראליות נתונות לבחינה בתערוכת ההגנה בפולין בעקבות מלחמת עזה
בתערוכת הביטחון המובילה בפולין, יצרני הנשק הישראלים אלביט ורפאל נחקרו על ידי המשטרה והתמודדו עם הפגנות בשל תפקידם בעזה.
חברות הנשק הישראליות נתונות לבחינה בתערוכת ההגנה בפולין בעקבות מלחמת עזה
(ארכיון) לוגו של חברת האלקטרוניקה הביטחונית הישראלית אלביט מערכות, כפי שנראה במשרדיה בחיפה. / Reuters
7 בספטמבר 2025

חברות ביטחוניות ישראליות עמדו תחת לחץ בתערוכת הביטחון בפולין השבוע, כאשר המשטרה חקרה עובדים בנוגע לתפקידם במלחמה בעזה.

לפי עיתון ג’רוזלם פוסט, מספר נציגים של חברות ישראליות זומנו לחקירה לאחר שכתב פולני הגיש תלונה על מעורבותם במלחמה.

בין הנחקרים היו עובדים מחברות אלביט מערכות ורפאל מערכות לחימה מתקדמות. מתוך עשרת הנחקרים, שניים כבר עזבו את פולין לפני שנקראו להשיב לשאלות.

התערוכה, שהתקיימה בין ה-2 ל-5 בספטמבר בקיילצה, הייתה גם זירה למחאה שבה פעילים ריססו צבע אדום בעל ריח רע על דוכן של אלביט מערכות.

הפעילים האשימו את החברות הישראליות ב"שיתוף פעולה ברצח פלסטינים חסרי מגן" והשוו את נוכחותן בתערוכה ל"שיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית".

המשטרה אישרה כי פתחה בחקירה בנוגע לאירוע.

תערוכת MSPO, שמתוארת על ידי המארגנים כאחת מהתערוכות החשובות ביותר של תעשיית הביטחון באירופה, איגדה חברות, נציגים צבאיים ומשלחות מעשרות מדינות.

המשלחת הישראלית כללה את אלביט מערכות, רפאל, התעשייה האווירית לישראל, Bird Aerosystems, D-Fend Solutions ו-Smart Shooter.

מקור: AA

