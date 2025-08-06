לאחר דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו דנו בהרחבת המבצע בעזה, חסמו מפגינים את איילון דרום בתל אביב במחאה על המשך הלחימה. המפגינים דרשו לסיים את המבצע ולהחזיר את בני הערובה בבטחה, והביעו זעם על מה שלדבריהם הוא ניתוק הממשלה מהציבור.

במהלך ההפגנה הציתו המפגינים צמיגים והדליקו מדורה, וקראו לעצירה מיידית של המבצע בעזה. חלק מהם התעמתו עם השוטרים, ו-13 נעצרו על ידי המשטרה בגין הפרת הסדר.

ההפגנה מגיעה לאחר שהקבינט הביטחוני אישר דיון נוסף ביום חמישי הקרוב על הרחבת הפעולה ברצועה. המפגינים קראו לממשלה לשים סוף למתקפה ולהחזיר את בני הערובה המוחזקים באזורי הפעולה, ומחו על מה שלדבריהם הוא חוסר אכפתיות מצד הנהגת המדינה כלפי סבל האזרחים.