20 באוגוסט 2025
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר דגל התורה משה גפני התעמתו על קיצוץ תקציבי החינוך החרדי. גפני טוען שהקיצוץ פוגע במוסדות החינוך החרדי, בעוד סמוטריץ' מציין שהכספים לא ממומשים.
העימות התרחש במהלך דיון על התקציב, שבו גפני האשים את סמוטריץ' בהעדפת "משפטנים רשעים" על פני החינוך החרדי. סמוטריץ' השיב כי הוא לא מוכן לעבוד באיומים, והדגיש את המחיר הכבד ששילם הציבור החרדי במלחמות ישראל.
מומלץ
הקיצוץ התקציבי מתבצע על רקע דרישות משפטיות שלא לממן מוסדות חינוך שאינם מלמדים לימודי ליבה. גפני הביע התנגדות נחרצת לקיצוץ, והדגיש את הפגיעה במורים ובמוסדות החינוך החרדי.