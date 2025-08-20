שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר דגל התורה משה גפני התעמתו על קיצוץ תקציבי החינוך החרדי. גפני טוען שהקיצוץ פוגע במוסדות החינוך החרדי, בעוד סמוטריץ' מציין שהכספים לא ממומשים.

העימות התרחש במהלך דיון על התקציב, שבו גפני האשים את סמוטריץ' בהעדפת "משפטנים רשעים" על פני החינוך החרדי. סמוטריץ' השיב כי הוא לא מוכן לעבוד באיומים, והדגיש את המחיר הכבד ששילם הציבור החרדי במלחמות ישראל.