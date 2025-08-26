הצלמת הקנדית ולרי זינק הודיעה בעמוד הפייסבוק האישי שלה כי היא מתפטרת מסוכנות הידיעות רויטרס לאחר שמונה שנות עבודה כפרילנסר, באומרה שאינה יכולה עוד לעבוד עבור גוף שלדבריה "מצדיק ומאפשר" את ההרג השיטתי של עיתונאים בעזה בידי ישראל.
לטענתה, הסיקור של רויטרס תרם ליצירת התנאים שבהם נהרגו 246 עיתונאים מאז שישראל פתחה בטבח בעזה באוקטובר 2023.
היא ציינה כדוגמה את מקרהו של אנאס א־שריף, הכתב של אל־ג'זירה שזכה בפרס פוליצר ונהרג יחד עם צוותו בעיר עזה ב־10 באוגוסט.
"זוהי בחירה של רויטרס לפרסם את הטענה הישראלית חסרת כל בסיס כי א־שריף היה פעיל חמאס – אחת מתוך אינספור שקרים שגופי תקשורת כמו רויטרס חזרו עליהם בנאמנות ואף העניקו להם לגיטימציה," כתבה זינק.
היא גם גינתה את תגובת רויטרס להריגת אנשי הצוות שלה עצמה.
ביום שני, צלם רויטרס חוסאם אל־מסרי היה בין 21 ההרוגים במתקפה ישראלית על בית החולים נאסר בחאן- יונס.
"התקשורת המערבית אשמה ישירות ביצירת התנאים שמאפשרים את זה," אמרה, כשהיא מצטטת את ביקורתו של העיתונאי ג'רמי סקהיל שלפיה "כל כלי התקשורת המרכזיים – מהניו יורק טיימס ועד רויטרס – שימשו כפס ייצור לתעמולה ישראלית, טשטשו פשעי מלחמה והפשיטו את הקורבנות מאנושיותם."
זינק אמרה כי בכך שתקשורת מערבית חוזרת על טענות הצבא הישראלי מבלי לאמת אותן, היא "אפשרה את הריגתם של יותר עיתונאים בתוך שנתיים ברצועת אדמה קטנה מאשר במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, קוריאה, וייטנאם, אפגניסטן, יוגוסלביה ואוקראינה גם יחד."
היא האשימה את רויטרס שנטשה את א־שריף גם אחרי שהביא לה פרס פוליצר.
"זה לא הניע אותם לעמוד לצידו כאשר כוחות ישראליים הכניסו אותו לרשימת חיסול… או כשהוא התחנן להגנה לאחר שדובר ישראלי איים עליו בפומבי. זה גם לא הניע אותם לדווח ביושר על מותו כאשר נרדף ונרצח שבועות לאחר מכן," אמרה.
זינק הוסיפה כי אינה יכולה עוד לענוד את תג העיתונאי של רויטרס מבלי לחוש "בושה עמוקה וצער."
היא התחייבה להקדיש את עבודתה להנצחת עיתונאי עזה, אותם כינתה "האמיצים והטובים ביותר שחיו אי־פעם."
לפחות 21 בני אדם, בהם אנשי רפואה ועיתונאים, נהרגו ביום שני כאשר ישראל תקפה את בית החולים נאצר בחאן יונס.
בין ההרוגים היו מוחמד סלאמה מאל־ג'זירה, צלם רויטרס חוסאם אל־מסרי, פרילנסרית של AP מרים אבו דעקה, אחמד אבו עזיז ומועאז אבו טהא.
TRT World וסוכנויות