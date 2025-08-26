הצלמת הקנדית ולרי זינק הודיעה בעמוד הפייסבוק האישי שלה כי היא מתפטרת מסוכנות הידיעות רויטרס לאחר שמונה שנות עבודה כפרילנסר, באומרה שאינה יכולה עוד לעבוד עבור גוף שלדבריה "מצדיק ומאפשר" את ההרג השיטתי של עיתונאים בעזה בידי ישראל.

לטענתה, הסיקור של רויטרס תרם ליצירת התנאים שבהם נהרגו 246 עיתונאים מאז שישראל פתחה בטבח בעזה באוקטובר 2023.

היא ציינה כדוגמה את מקרהו של אנאס א־שריף, הכתב של אל־ג'זירה שזכה בפרס פוליצר ונהרג יחד עם צוותו בעיר עזה ב־10 באוגוסט.

"זוהי בחירה של רויטרס לפרסם את הטענה הישראלית חסרת כל בסיס כי א־שריף היה פעיל חמאס – אחת מתוך אינספור שקרים שגופי תקשורת כמו רויטרס חזרו עליהם בנאמנות ואף העניקו להם לגיטימציה," כתבה זינק.

היא גם גינתה את תגובת רויטרס להריגת אנשי הצוות שלה עצמה.

ביום שני, צלם רויטרס חוסאם אל־מסרי היה בין 21 ההרוגים במתקפה ישראלית על בית החולים נאסר בחאן- יונס.

"התקשורת המערבית אשמה ישירות ביצירת התנאים שמאפשרים את זה," אמרה, כשהיא מצטטת את ביקורתו של העיתונאי ג'רמי סקהיל שלפיה "כל כלי התקשורת המרכזיים – מהניו יורק טיימס ועד רויטרס – שימשו כפס ייצור לתעמולה ישראלית, טשטשו פשעי מלחמה והפשיטו את הקורבנות מאנושיותם."

זינק אמרה כי בכך שתקשורת מערבית חוזרת על טענות הצבא הישראלי מבלי לאמת אותן, היא "אפשרה את הריגתם של יותר עיתונאים בתוך שנתיים ברצועת אדמה קטנה מאשר במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, קוריאה, וייטנאם, אפגניסטן, יוגוסלביה ואוקראינה גם יחד."