הרמטכ״ל הישראלי אייל זמיר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר את ההצעה הנוכחית לעסקת חילופי שבויים. לדבריו, ״יש עסקה מוכנה על השולחן ויש לקבל אותה עכשיו. הצבא סיפק את התנאים, ההכרעה כעת בידי נתניהו״. זמיר הזהיר כי כיבוש עזה יסכן באופן חמור את חיי השבויים.

הקריאה מגיעה על רקע לחץ גובר ממשפחות השבויים, שדורשות עסקה מקיפה להשבת יקיריהן. לפי ההערכות, חמאס מחזיק כ-50 שבויים, בהם כ-20 בחיים, בעוד ישראל מחזיקה ביותר מ-10,800 פלסטינים בבתי כלא.

ההצעה בתיווך מצרים וקטאר, שאושרה על ידי חמאס, כוללת הפסקת אש של 60 יום, נסיגת כוחות ישראליים סמוך לגבול כדי לאפשר סיוע הומניטרי, ושחרור הדרגתי – 10 שבויים חיים ו-18 גופות – בתמורה לעצורים פלסטינים, לצד דיונים על הסדר קבע.