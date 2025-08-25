המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
הרמטכ״ל זמיר: ״יש עסקה על השולחן – נתניהו חייב לאשר אותה״
הרמטכ״ל הישראלי מזהיר שכיבוש עזה יסכן את חיי השבויים, בעוד משפחותיהם מגבירות את הלחץ. ההצעה המצרית-קטארית כוללת הפסקת אש ושחרור הדדי, ברקע כתבי אישום בינלאומיים נגד נתניהו.
הרמטכ״ל זמיר: ״יש עסקה על השולחן – נתניהו חייב לאשר אותה״
ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו, שר הביטחון של ישראל ישראל כץ / AFP
25 באוגוסט 2025

הרמטכ״ל הישראלי אייל זמיר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר את ההצעה הנוכחית לעסקת חילופי שבויים. לדבריו, ״יש עסקה מוכנה על השולחן ויש לקבל אותה עכשיו. הצבא סיפק את התנאים, ההכרעה כעת בידי נתניהו״. זמיר הזהיר כי כיבוש עזה יסכן באופן חמור את חיי השבויים.

הקריאה מגיעה על רקע לחץ גובר ממשפחות השבויים, שדורשות עסקה מקיפה להשבת יקיריהן. לפי ההערכות, חמאס מחזיק כ-50 שבויים, בהם כ-20 בחיים, בעוד ישראל מחזיקה ביותר מ-10,800 פלסטינים בבתי כלא.

ההצעה בתיווך מצרים וקטאר, שאושרה על ידי חמאס, כוללת הפסקת אש של 60 יום, נסיגת כוחות ישראליים סמוך לגבול כדי לאפשר סיוע הומניטרי, ושחרור הדרגתי – 10 שבויים חיים ו-18 גופות – בתמורה לעצורים פלסטינים, לצד דיונים על הסדר קבע.

קשורTRT Global - חמאס הסכים עקרונית – ישראל בוחנת את מתווה העסקה
מומלץ

במקביל, שר הביטחון ישראל כ״ץ אישר לצבא תוכנית לכניסה לעזה הכוללת הפצצות כבדות וגירוש תושבים. מאז אוקטובר 2023 נהרגו כמעט 62,700 פלסטינים במבצע הצבאי, והרצועה נתונה במשבר רעב חמור.

בחודש נובמבר הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר לנתניהו ולשר הביטחון לשעבר יואב גלנט בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, וישראל מתמודדת גם עם תביעת רצח עם בבית הדין הבינלאומי לצדק.

קשורTRT Global - למרות אזהרות הרמטכ״ל: הקבינט הישראלי מאשר השתלטות צבאית על עזה

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us