הרמטכ״ל הישראלי אייל זמיר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר את ההצעה הנוכחית לעסקת חילופי שבויים. לדבריו, ״יש עסקה מוכנה על השולחן ויש לקבל אותה עכשיו. הצבא סיפק את התנאים, ההכרעה כעת בידי נתניהו״. זמיר הזהיר כי כיבוש עזה יסכן באופן חמור את חיי השבויים.
הקריאה מגיעה על רקע לחץ גובר ממשפחות השבויים, שדורשות עסקה מקיפה להשבת יקיריהן. לפי ההערכות, חמאס מחזיק כ-50 שבויים, בהם כ-20 בחיים, בעוד ישראל מחזיקה ביותר מ-10,800 פלסטינים בבתי כלא.
ההצעה בתיווך מצרים וקטאר, שאושרה על ידי חמאס, כוללת הפסקת אש של 60 יום, נסיגת כוחות ישראליים סמוך לגבול כדי לאפשר סיוע הומניטרי, ושחרור הדרגתי – 10 שבויים חיים ו-18 גופות – בתמורה לעצורים פלסטינים, לצד דיונים על הסדר קבע.
במקביל, שר הביטחון ישראל כ״ץ אישר לצבא תוכנית לכניסה לעזה הכוללת הפצצות כבדות וגירוש תושבים. מאז אוקטובר 2023 נהרגו כמעט 62,700 פלסטינים במבצע הצבאי, והרצועה נתונה במשבר רעב חמור.
בחודש נובמבר הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר לנתניהו ולשר הביטחון לשעבר יואב גלנט בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, וישראל מתמודדת גם עם תביעת רצח עם בבית הדין הבינלאומי לצדק.
מקור: TRT World וסוכנויות