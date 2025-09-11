המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
בריטניה התריעה בפני ישראל לשנות את דרכה בעזה ולהפסיק את הרעב בעיר עזה
ראש ממשלת בריטניה סטארמר ונשיא ישראל הרצוג התעמתו בפגישה "קשה"- רויטרס
בריטניה התריעה בפני ישראל לשנות את דרכה בעזה ולהפסיק את הרעב בעיר עזה
Foto del Primer Ministro británico Keir Starmer y el Presidente de Israel Isaac Herzog en 10 Downing Street / Reuters
לפני 10 שעות

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ונשיא ישראל יצחק הרצוג התווכחו בפגישה "קשה" ברחוב דאונינג, על המתקפות האכזריות של ישראל בעזה.

לפי דברי דובר דאונינג סטריט, סטארמר אמר להרצוג שישראל חייבת להפסיק את החמרת הרעב שנגרם על ידה על ידי הכנסת סיוע והפסקת פעולות התקיפה שלה.

סטארמר גם אמר להרצוג שבריטניה וישראל הן בעלות ברית ותיקות, ושהוא ימשיך בעבודתו כדי לקדם שלום מתמשך ועתיד טוב יותר לעם הישראלי ולעם הפלסטיני כאחד, הוסיף הדובר.

הרצוג הסביר קודם כי התווכח עם סטארמר במהלך פגישה "קשה" שעסקה במחלוקות עמוקות לגבי ההתנהלות האחרונה של כל אחד מהמדינות.

הפגישה מתקיימת יום לאחר שישראל פגעה במנהיגי החמאס בקטאר, שנחשבת לבעלת ברית של בריטניה במזרח התיכון, דבר שסטארמר גינה.

ישראל כעסה על התוכניות של בריטניה להצטרף למספר מדינות מערביות אחרות, כולל צרפת וקנדה, בהכרה במדינה פלסטינית מאוחר יותר החודש, אלא אם ישראל תעמוד בתנאים, כולל הפסקת אש בעזה.

"נאמרו דברים שהיו קשים וחזקים, וברור שניתן להתווכח, כי כשבעלות ברית נפגשות, הן יכולות להתווכח. אנו שתיהן דמוקרטיות," אמר הרצוג באירוע מאוחר יותר של צ'טהאם האוס. 

מומלץ

הוא אמר שתוכניתו של סטארמר להקמת מדינה פלסטינית ודעותיו לגבי הסיוע ההומניטרי בעזה היו שורש המחלוקת, והוסיף כי הזמין את ממשלת בריטניה לבצע משימה לאיסוף מידע בישראל.

סטארמר נתון ללחץ מצד פוליטיקאים במפלגתו כדי לנקוט בגישה קשוחה יותר כלפי ישראל, אך אמר לפרלמנט ביום רביעי שדיפלומטיה נחוצה כדי להשיג הפסקת אש בעזה ולשחרר את החטופים הישראלים בידי חמאס.

כשנשאל מוקדם יותר ביום רביעי מדוע הוא נפגש עם הרצוג, סטארמר אמר: "אני לא אפסיק את הדיפלומטיה, זו הפוליטיקה של הסטודנטים."

בריטניה התחייבה להכיר במדינה פלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם מאוחר יותר החודש, אלא אם ישראל תעמוד בארבעה תנאים, כולל סיום המלחמה בעזה ואפשרות הכנסת סיוע נוסף לרצועה הפלסטינית.

קשורTRT Global - בריטניה שוקלת הכרה במדינה פלסטינית בעקבות צרפת

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us