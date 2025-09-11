הוא אמר שתוכניתו של סטארמר להקמת מדינה פלסטינית ודעותיו לגבי הסיוע ההומניטרי בעזה היו שורש המחלוקת, והוסיף כי הזמין את ממשלת בריטניה לבצע משימה לאיסוף מידע בישראל.

סטארמר נתון ללחץ מצד פוליטיקאים במפלגתו כדי לנקוט בגישה קשוחה יותר כלפי ישראל, אך אמר לפרלמנט ביום רביעי שדיפלומטיה נחוצה כדי להשיג הפסקת אש בעזה ולשחרר את החטופים הישראלים בידי חמאס.

כשנשאל מוקדם יותר ביום רביעי מדוע הוא נפגש עם הרצוג, סטארמר אמר: "אני לא אפסיק את הדיפלומטיה, זו הפוליטיקה של הסטודנטים."

בריטניה התחייבה להכיר במדינה פלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם מאוחר יותר החודש, אלא אם ישראל תעמוד בארבעה תנאים, כולל סיום המלחמה בעזה ואפשרות הכנסת סיוע נוסף לרצועה הפלסטינית.

