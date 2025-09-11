ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ונשיא ישראל יצחק הרצוג התווכחו בפגישה "קשה" ברחוב דאונינג, על המתקפות האכזריות של ישראל בעזה.
לפי דברי דובר דאונינג סטריט, סטארמר אמר להרצוג שישראל חייבת להפסיק את החמרת הרעב שנגרם על ידה על ידי הכנסת סיוע והפסקת פעולות התקיפה שלה.
סטארמר גם אמר להרצוג שבריטניה וישראל הן בעלות ברית ותיקות, ושהוא ימשיך בעבודתו כדי לקדם שלום מתמשך ועתיד טוב יותר לעם הישראלי ולעם הפלסטיני כאחד, הוסיף הדובר.
הרצוג הסביר קודם כי התווכח עם סטארמר במהלך פגישה "קשה" שעסקה במחלוקות עמוקות לגבי ההתנהלות האחרונה של כל אחד מהמדינות.
הפגישה מתקיימת יום לאחר שישראל פגעה במנהיגי החמאס בקטאר, שנחשבת לבעלת ברית של בריטניה במזרח התיכון, דבר שסטארמר גינה.
ישראל כעסה על התוכניות של בריטניה להצטרף למספר מדינות מערביות אחרות, כולל צרפת וקנדה, בהכרה במדינה פלסטינית מאוחר יותר החודש, אלא אם ישראל תעמוד בתנאים, כולל הפסקת אש בעזה.
"נאמרו דברים שהיו קשים וחזקים, וברור שניתן להתווכח, כי כשבעלות ברית נפגשות, הן יכולות להתווכח. אנו שתיהן דמוקרטיות," אמר הרצוג באירוע מאוחר יותר של צ'טהאם האוס.
הוא אמר שתוכניתו של סטארמר להקמת מדינה פלסטינית ודעותיו לגבי הסיוע ההומניטרי בעזה היו שורש המחלוקת, והוסיף כי הזמין את ממשלת בריטניה לבצע משימה לאיסוף מידע בישראל.
סטארמר נתון ללחץ מצד פוליטיקאים במפלגתו כדי לנקוט בגישה קשוחה יותר כלפי ישראל, אך אמר לפרלמנט ביום רביעי שדיפלומטיה נחוצה כדי להשיג הפסקת אש בעזה ולשחרר את החטופים הישראלים בידי חמאס.
כשנשאל מוקדם יותר ביום רביעי מדוע הוא נפגש עם הרצוג, סטארמר אמר: "אני לא אפסיק את הדיפלומטיה, זו הפוליטיקה של הסטודנטים."
בריטניה התחייבה להכיר במדינה פלסטינית לפני העצרת הכללית של האו"ם מאוחר יותר החודש, אלא אם ישראל תעמוד בארבעה תנאים, כולל סיום המלחמה בעזה ואפשרות הכנסת סיוע נוסף לרצועה הפלסטינית.
מקור: TRT World and agencies