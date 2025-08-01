צוות התובע המיוחד נכשל ביום שישי בביצוע צו מעצר נגד נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יול, לאחר שסירב לשתף פעולה, כך דיווחה סוכנות הידיעות יונהאפ.

עוזר התובע המיוחד, מון הונג-ג'ו, יחד עם תובע וחוקר, ביקרו במרכז המעצר בסיאול שבאיוואנג, שם מוחזק יון מאז החודש שעבר. הצוות מסר כי הגיע עד מחוץ לתאו של יון והורה לסוהרים להוציאו, אך הוא סירב.

״לא הצלחנו להשלים את ביצוע צו המעצר נגד הנשיא לשעבר יון בשל סירובו הנחרץ,״ מסר הצוות.

שאלת השימוש בכוח

מוקדם יותר, מסרו התובעים המיוחדים כי הם מתכוונים ״להביא בכוח״ את הנשיא המודח לחקירה בנוגע להאשמות על התערבות בבחירות.