הפרקליט המיוחד הדרום קוריאני נכשל במאמץ לעצור את הנשיא לשעבר יון
״לא יכולנו להשלים את ביצוע צו המעצר לשעבר הנשיא יון בשל סירובו הנחרץ,״ אומר צוות התובע המיוחד.
Special prosecutors probe claims that ex-president Yoon and his wife Kim Keon Hee meddled in picking candidates for the 2022 by-elections. / AP
1 באוגוסט 2025

צוות התובע המיוחד נכשל ביום שישי בביצוע צו מעצר נגד נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יול, לאחר שסירב לשתף פעולה, כך דיווחה סוכנות הידיעות יונהאפ.

עוזר התובע המיוחד, מון הונג-ג'ו, יחד עם תובע וחוקר, ביקרו במרכז המעצר בסיאול שבאיוואנג, שם מוחזק יון מאז החודש שעבר. הצוות מסר כי הגיע עד מחוץ לתאו של יון והורה לסוהרים להוציאו, אך הוא סירב.

״לא הצלחנו להשלים את ביצוע צו המעצר נגד הנשיא לשעבר יון בשל סירובו הנחרץ,״ מסר הצוות.

שאלת השימוש בכוח

מוקדם יותר, מסרו התובעים המיוחדים כי הם מתכוונים ״להביא בכוח״ את הנשיא המודח לחקירה בנוגע להאשמות על התערבות בבחירות.

התובעים המיוחדים חוקרים טענות לפיהן יון ואשתו, קים קון הי, התערבו במינוי מועמדים לבחירות הביניים לפרלמנט בשנת 2022.

יון התעלם משני זימונים לחקירה השבוע, ועורכי דינו טענו כי הדבר נובע מ״מצבו הבריאותי המתדרדר.״

הוא נמצא במעצר מאז ינואר, לאחר שהודח מתפקידו בדצמבר, ימים ספורים לאחר שהטיל משטר צבאי בליל ה-3 בדצמבר, אשר בוטל תוך שעות.

יון הודח רשמית מתפקידו באפריל, מה שסלל את הדרך לבחירות נשיאותיות בזק ביוני, שבהן זכה לי ג'ה-מיונג ממפלגת הדמוקרטיה של קוריאה (DPK) ברוב מוחץ.

