עוֹלָם 4 דקות קריאה בתמונות: כוחות שנשלחו על ידי טראמפ מתפרסים בעת שלוס אנג'לס מתמודדת עם הפגנות הגירה מסיביות התפרצויות בעיר בארצות הברית, שבה מתגוררת אוכלוסייה לטינית גדולה, פרצו לאחר שפקידי הגירה עצרו עשרות אנשים, והנשיא טראמפ פרס את משמר הלאומי "עם מחסניות טעונות ונשק כבד". שתף

Police declare all of downtown Los Angeles to be an unlawful assembly area and orders protesters to go home. / AP