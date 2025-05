Mehmet Simsek in the US / AA Archive

שר האוצר והכלכלה של טורקיה, מהמט שימשק, נפגש ביום רביעי בוושינגטון עם מזכיר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כדי לדון בהרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי ובשיתוף פעולה אסטרטגי אזורי, כך נמסר ממשרד האוצר הטורקי.

נגיד הבנק המרכזי של טורקיה, פתיח קראחאן, השתתף גם הוא בפגישה, שהתקיימה באווירה שתוארה על ידי גורמים רשמיים כ"בונה". שתי המשלחות חידשו את הרצון הפוליטי המשותף של הנשיאים רג'פ טאיפ ארדואן ודונלד טראמפ לקדם יחסים רב-ממדיים בין שתי בעלות הברית בנאט"ו.

המוקד על מסחר, השקעות ואנרגיה

השיחות התמקדו בהגברת שיתוף הפעולה בתחומים מרכזיים כמו השקעות, מסחר, תחבורה ואנרגיה. שימשק הדגיש במיוחד את החשיבות של הסרת המגבלות הנוכחיות שמונעות שיתוף פעולה דו-צדדי בתעשיית ההגנה – תחום רגיש אך חיוני להעמקת הקשרים.

המשלחת הטורקית הציגה גם פרטים על מאמצי הייצוב הכלכלי המתמשכים של טורקיה. השר שימשק חזר על מחויבותה של אנקרה ל"מדיניות מקרו-כלכלית זהירה וברת קיימא", כפי שהוצגה בפורומים בינלאומיים אחרונים, כולל פגישות האביב של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי.

מעבר לכלכלה, שני הצדדים דנו בנושאים אזוריים דחופים. גורמים טורקיים הדגישו את הצורך בהסרת הסנקציות על סוריה והציגו את מאמציה הדיפלומטיים של טורקיה להשגת הפסקת אש באוקראינה.

שואפים ליעד מסחר של 100 מיליארד דולר

השיחות התקיימו על רקע מגמת עלייה ביחסים הכלכליים בין טורקיה לארצות הברית, כאשר שתי הממשלות שומרות על מחויבותן להגדלת המסחר הדו-צדדי ליעד של 100 מיליארד דולר – נתון שהודגש בחילופי דברים דיפלומטיים אחרונים.

אנליסטים צופים פגישות טכניות נוספות בחודשים הקרובים לקידום יוזמות ספציפיות שנדונו במהלך הביקור בוושינגטון. ככל שטורקיה ממשיכה למצב את עצמה כשחקן כלכלי ואסטרטגי אזורי, שיתוף פעולה מוגבר עם וושינגטון עשוי להתברר כגורם מכריע.

מקור: TRT עולם וסוכנויות