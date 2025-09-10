קטאר, שבשנים האחרונות שימשה גשר חיוני בין ישראל לחמאס, נמצאת כעת במרכז הסערה לאחר ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחא.

ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחא, בירת קטאר, עורר זעזוע בקהילה הבינלאומית. על פי הדיווחים, המוסד הישראלי, בראשות בכירים לשעבר כמו דני יתום, תיאר את המבצע כתוצאה מ"סגירת מעגל" בעקבות מה שהוא מכנה "פעולות טרור" של חמאס.

יתום אף טען כי "קטאר שיחקה משחק כפול" וכי ההחלטה לפגוע במנהיגי חמאס התקבלה לאחר לחץ מתמשך.

קטאר, לעומת זאת, ממשיכה לשמור על מעמדה כמדינה שמגשרת בין הצדדים ומספקת סיוע חיוני לשחרור חטופים ולשמירה על שלום. המדינה הדגישה כי היא פועלת למען זכויות הפלסטינים ומגנה כל ניסיון לפגיעה בריבונותה או בבכירים הפלסטינים השוהים בשטחה.