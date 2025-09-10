פוליטיקה
1 דקות קריאה
ישראל מנסה לחסל בכירי חמאס בקטאר, קטאר זועמת על הפרת ריבונותה
ניסיון החיסול של בכירי חמאס בדוחא חושף את האופי התוקפני של ישראל מול הפלסטינים ואל מול מדינות ערב התומכות בזכויותיהם. קטאר מגנה את ההתקפה.
קטאר, שבשנים האחרונות שימשה גשר חיוני בין ישראל לחמאס, נמצאת כעת במרכז הסערה לאחר ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחא.

ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחא, בירת קטאר, עורר זעזוע בקהילה הבינלאומית. על פי הדיווחים, המוסד הישראלי, בראשות בכירים לשעבר כמו דני יתום, תיאר את המבצע כתוצאה מ"סגירת מעגל" בעקבות מה שהוא מכנה "פעולות טרור" של חמאס.

יתום אף טען כי "קטאר שיחקה משחק כפול" וכי ההחלטה לפגוע במנהיגי חמאס התקבלה לאחר לחץ מתמשך.

קטאר, לעומת זאת, ממשיכה לשמור על מעמדה כמדינה שמגשרת בין הצדדים ומספקת סיוע חיוני לשחרור חטופים ולשמירה על שלום. המדינה הדגישה כי היא פועלת למען זכויות הפלסטינים ומגנה כל ניסיון לפגיעה בריבונותה או בבכירים הפלסטינים השוהים בשטחה.

המוסד הישראלי ראה במעורבות הקטרית איום על שליטתו בנרטיב, וניסה באמצעות איומים ופעולות סודיות לפגוע במנהיגי החמאס וביכולת קטאר לתווך. אך קטאר עמדה איתנה והמשיכה לספק פלטפורמה לשיחות דיפלומטיות ולתמוך בזכויות הפלסטינים, תוך שמירה על מעמדה הבינלאומי.

האירוע מבליט שוב את האופי התוקפני של ישראל מול מדינות ערב שמנסות לתמוך בזכויות הפלסטינים, ואת המחויבות הקטרית למאבק הצודק של העם הפלסטיני. קטאר ממשיכה לשמש כמתווכת נאמנה, מגנה על חיי הפלסטינים ותומכת במאבקם מול הכיבוש הישראלי.

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
