26 באוגוסט 2025
כוחות הכיבוש הישראלי עצרו שוב פלסטיני לאחר שכתב גרפיטי בכנסיית הקבר בירושלים, שבו נכתב: "שואה בעזה". המילים מופיעות במחאה על המתקפות המתמשכות של ישראל בעזה, שבו נהרגו מאות אזרחים, כולל ילדים ועיתונאים.
כתובות הגרפיטי מגיעות בהקשר של מתקפה צבאית מתמשכת שמבצעת ישראל ברצועת עזה מאז תחילת אוקטובר, בה נהרגו מאות אזרחים, בהם עיתונאים וילדים. רבים בעולם מתארים את המתקפה כפעולת ג'נוסייד והקהילה הבינלאומית קוראת להפסקת האסון ההומניטרי.
הפעולות של העצור נתפסות על ידי ישראל כאקטי "וונדליזם", אך אחרים רואים בהן ביטוי לגיטימי של מחאה נגד ההרג האזרחי וההפרות של זכויות האדם בעזה. התקרית מצביעה על המתח ההולך וגובר בין כיבוש צבאי לבין קריאות לפעולה למען זכויות אדם.