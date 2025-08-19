ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר את ההיערכות האפשרית לבחירות מוקדמות, לאחר שהקואליציה בראשותו מתערערת והמערכת הפוליטית בישראל נכנסת שוב לסחרור.

לפי דיווחים בתקשורת העברית, נתניהו מקדם מהלך כפול: ניסיון לאחד בין השרים בצלאל סמוטריץ’ ואיתמר בן גביר, המייצגים את הימין הקיצוני, ובחינה של הקמת מפלגת לוויין חדשה שתעמוד בראשות עופר וינטר או דמות ביטחונית אחרת.

המהלך הזה מצביע על מצוקה פוליטית שבה נתון נתניהו, שנאבק לשמור על כוחו לאחר שנים בשלטון.