מחלקת המדינה האמריקנית פיטרה את קצין העיתונות הבכיר לענייני ישראל והפלסטינים, שאהד גוריישי, לאחר עימות פנימי סביב מסרים הנוגעים לרצועת עזה הנצורה.

לפי הפרסום, גוריישי ניסח הודעה רשמית שקבעה כי "ארה"ב אינה תומכת בעקירה בכפייה של פלסטינים מעזה" – נוסח שבכירי המשרד טרפדו והורו לגנוז, אף שהוא תואם את הקו שהושמע פומבית במקרים מסוימים מאז כניסתו של דונלד טראמפ לקדנציה השנייה ב־20 בינואר 2025. גורמים במשרד תיארו את הפיטורים כקביעה ברורה: המסר חייב להיות פרו־ישראלי ללא סייגים.

הוויכוח במחלקת המדינה לא הוגבל לסוגיית העקירה. מוקדם יותר באוגוסט, לאחר שהעיתונאי אנס א־שריף וכמה עמיתיו נהרגו בתקיפה ישראלית בעיר עזה, גוריישי המליץ לפרסם הודעת תנחומים. בכירים דחו גם זאת, ובמייל מ־10 באוגוסט נכתב כי "אין צורך בתגובה" – מה שמדגים את מדיניות ההשתקה סביב פגיעות בעיתונאים פלסטינים.

לצד זאת, התנהלו עימותים סביב מאמץ של גורמים פוליטיים המזוהים עם הימין האמריקני־הפרו־ישראלי, בהם דיוויד מילשטיין, לדחוק במחלקת המדינה לאמץ בשיח הרשמי את הכינוי "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" – טרמינולוגיה שמעניקה לגיטימציה למדיניות ההתנחלות ולסיפוח דה־פקטו.

גוריישי בלם נוסחים שניסו להלל ביקור של יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון בהתנחלויות ופרסם במקומם נוסח מאוזן המשתמש במונח "הגדה המערבית".

העימותים התרחשו גם על רקע דיונים ותוכניות שדווח כי ישראל מקדמת עם דרום סודן בנושא "העברת" אלפי פלסטינים – מהלך שמבקריו מגדירים "טיהור אתני" ופשע מלחמה, בעוד גורמים ישראליים מכנים זאת "הגירה מרצון" על רקע הרס ותת־תזונה ברצועה. בתוך האקלים הזה, הדרישה ממנגנוני הדוברות בוושינגטון לדבר בקול אחד – בעד הכיבוש – הלכה והוקשחה.