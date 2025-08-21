פוליטיקה
קצין עיתונות בכיר פוטר בעקבות ויכוח על עזה: "טראמפ רוצה רק מסרים פרו־ישראליים"
מחלקת המדינה בארה"ב פיטרה את שאהד גוריישי, הקצין האחראי על התקשורת בנושא ישראל־פלסטין, ימים אחרי שניסה לקדם נוסח רשמי המתנגד לעקירה בכפייה של תושבי עזה – מהלך שבכירים בלשכה דחו בטענה לסטייה מהקו הפרו־ישראלי של הבית הלבן.
מחלקת המדינה האמריקנית פיטרה את קצין העיתונות הבכיר לענייני ישראל והפלסטינים, שאהד גוריישי, לאחר עימות פנימי סביב מסרים הנוגעים לרצועת עזה הנצורה.

לפי הפרסום, גוריישי ניסח הודעה רשמית שקבעה כי "ארה"ב אינה תומכת בעקירה בכפייה של פלסטינים מעזה" – נוסח שבכירי המשרד טרפדו והורו לגנוז, אף שהוא תואם את הקו שהושמע פומבית במקרים מסוימים מאז כניסתו של דונלד טראמפ לקדנציה השנייה ב־20 בינואר 2025. גורמים במשרד תיארו את הפיטורים כקביעה ברורה: המסר חייב להיות פרו־ישראלי ללא סייגים.

הוויכוח במחלקת המדינה לא הוגבל לסוגיית העקירה. מוקדם יותר באוגוסט, לאחר שהעיתונאי אנס א־שריף וכמה עמיתיו נהרגו בתקיפה ישראלית בעיר עזה, גוריישי המליץ לפרסם הודעת תנחומים. בכירים דחו גם זאת, ובמייל מ־10 באוגוסט נכתב כי "אין צורך בתגובה" – מה שמדגים את מדיניות ההשתקה סביב פגיעות בעיתונאים פלסטינים.

לצד זאת, התנהלו עימותים סביב מאמץ של גורמים פוליטיים המזוהים עם הימין האמריקני־הפרו־ישראלי, בהם דיוויד מילשטיין, לדחוק במחלקת המדינה לאמץ בשיח הרשמי את הכינוי "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" – טרמינולוגיה שמעניקה לגיטימציה למדיניות ההתנחלות ולסיפוח דה־פקטו.

גוריישי בלם נוסחים שניסו להלל ביקור של יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון בהתנחלויות ופרסם במקומם נוסח מאוזן המשתמש במונח "הגדה המערבית".

העימותים התרחשו גם על רקע דיונים ותוכניות שדווח כי ישראל מקדמת עם דרום סודן בנושא "העברת" אלפי פלסטינים – מהלך שמבקריו מגדירים "טיהור אתני" ופשע מלחמה, בעוד גורמים ישראליים מכנים זאת "הגירה מרצון" על רקע הרס ותת־תזונה ברצועה. בתוך האקלים הזה, הדרישה ממנגנוני הדוברות בוושינגטון לדבר בקול אחד – בעד הכיבוש – הלכה והוקשחה.

גוריישי, שעבד כקבלן ולא כעובד קבע, אמר כי כלל לא קיבל נימוק לפיטוריו וכי עמדותיו אינן "אנטי־טראמפ".

לדבריו, אף ניסח מסרים שזכו לאישור בעבר, והצביע על קו תקשורתי בתוך מחלקת המדינה – "הנצים בקומה השביעית" – שאינו מתיישב עם הצהרותיו המשתנות של טראמפ לגבי עזה, כולל חלומות על "להפוך את עזה ליפה שוב".

במקביל, פעילי ימין קיצוני ברשתות ניסו להציגו כבעל "זיקה איראנית", האשמות שגוריישי דחה.

מאז תחילת הקדנציה השנייה של טראמפ גבר הלחץ על מנגנוני המדיניות וההסברה ליישר קו עם האינטרסים של ישראל והמתנחלים, תוך דחיקה לשוליים של שיח על זכויות אדם, דיני סכסוכים מזוינים והגנה על עיתונאים.

בתוך המציאות של מצור ממושך על עזה ומבצע צבאי הרסני, כל ניסיון להבהיר כי עקירה כפויה של אוכלוסייה אזרחית אסורה – או אפילו להביע תנחומים להרג עיתונאים – סומן כסטייה מהקו.

