קבוצת ישראל-פרמייר טק הודיעה כי הסירה את המילה 'ישראל' מחולצותיה להמשך מרוץ האופניים הספרדי 'לה וולטה', בשל חששות בטיחותיים לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות חוזרות ונשנות שהפריעו לתחרות.

ההחלטה התקבלה "במטרה להעדיף את בטיחות הרוכבים שלנו ואת כל הפלטון, לאור האופי המסוכן של חלק מההפגנות," כך מסרה הקבוצה ברשתות החברתיות ביום שבת.

מהלך זה מגיע לאחר ימים של מתיחות בתחרות האופניים בספרד.

הפגנות נגד השתתפות הקבוצה הובילו לכך שקטע המרוץ ביום רביעי בבילבאו הסתיים 3 קילומטרים מוקדם מהמתוכנן. ביום שישי, המשטרה הספרדית השתמשה באלות כדי לפנות מפגינים מהכביש באסטוריאס, מה שעיכב את המובילים בכ-30 שניות.

הקבוצה הוסיפה כי המדים החדשים תואמים כעת את כלי הרכב והלבוש הלא-רשמי שלה, שגם הם נמנעים משימוש בשם 'ישראל'.

בראיון שפורסם ביום שישי באתר 'ספורט 5', סילבן אדמס, המיליארדר הקנדי-ישראלי ובעלים שותף של הקבוצה, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, כינה את המפגינים בחבל הבסקים שבספרד 'טרוריסטים'.

ארגון ספורט אמורי, המנהל את תחרות לה וואלטה, ביקש לפי דיווחים מ"קבוצת ישראל-פרמייר טק" לשקול לפרוש מהמרוץ, אך אדםס אמר שהוא סירב. "אם נוותר, זה לא רק סוף הקבוצה שלנו, אלא של כל הקבוצות האחרות," אמר.

שר החוץ הספרדי: "הקבוצה הישראלית צריכה להיות מודחת מהתחרות"