המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
קבוצת האופניים הישראלית הסירה את שם המדינה מהחולצות שלה לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות בספרד
מפגינים קוראים לאסור על ישראל להשתתף במרוץ אופניים כמחאה על המלחמה האכזרית שלה בעזה.
קבוצת האופניים הישראלית הסירה את שם המדינה מהחולצות שלה לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות בספרד
מחאה / AP
7 בספטמבר 2025

קבוצת ישראל-פרמייר טק הודיעה כי הסירה את המילה 'ישראל' מחולצותיה להמשך מרוץ האופניים הספרדי 'לה וולטה', בשל חששות בטיחותיים לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות חוזרות ונשנות שהפריעו לתחרות.

ההחלטה התקבלה "במטרה להעדיף את בטיחות הרוכבים שלנו ואת כל הפלטון, לאור האופי המסוכן של חלק מההפגנות," כך מסרה הקבוצה ברשתות החברתיות ביום שבת.

מהלך זה מגיע לאחר ימים של מתיחות בתחרות האופניים בספרד.

הפגנות נגד השתתפות הקבוצה הובילו לכך שקטע המרוץ ביום רביעי בבילבאו הסתיים 3 קילומטרים מוקדם מהמתוכנן. ביום שישי, המשטרה הספרדית השתמשה באלות כדי לפנות מפגינים מהכביש באסטוריאס, מה שעיכב את המובילים בכ-30 שניות.

הקבוצה הוסיפה כי המדים החדשים תואמים כעת את כלי הרכב והלבוש הלא-רשמי שלה, שגם הם נמנעים משימוש בשם 'ישראל'.

בראיון שפורסם ביום שישי באתר 'ספורט 5', סילבן אדמס, המיליארדר הקנדי-ישראלי ובעלים שותף של הקבוצה, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, כינה את המפגינים בחבל הבסקים שבספרד 'טרוריסטים'.

ארגון ספורט אמורי, המנהל את תחרות לה וואלטה, ביקש לפי דיווחים מ"קבוצת ישראל-פרמייר טק" לשקול לפרוש מהמרוץ, אך אדםס אמר שהוא סירב. "אם נוותר, זה לא רק סוף הקבוצה שלנו, אלא של כל הקבוצות האחרות," אמר.

שר החוץ הספרדי: "הקבוצה הישראלית צריכה להיות מודחת מהתחרות"

מומלץ

גם נתניהו התייחס לנושא ביום שישי, כאשר לשכתו פרסמה ברשת X: "עבודה נהדרת לסילבן ולקבוצת האופניים של ישראל שלא נכנעו לשנאה ולאיומים. אתם גורמים לישראל גאווה!"

אך חוסה מנואל אלברס, שר החוץ של ספרד, אמר כי לדעתו הקבוצה הישראלית צריכה להיות מודחת מהתחרות והביע תמיכה מלאה בהפגנות.

ביום שבת, המרוץ המשיך באזור הצפון-מערבי של אסטוריאס, כאשר דגלי פלסטין ושלטים המגנים את המלחמה נראו לאורך המסלול, אך המרוץ לא הופרע.

'לה וולטה' תמשיך ברחבי ספרד וצפויה להסתיים במדריד ב-14 בספטמבר, שם כבר התקיימו הפגנות גדולות בעד פלסטין.

בינתיים, ביום שבת, רחובות עזה התמלאו במשפחות שנמלטו דרומה, לאחר שישראל הזהירה מפני הרחבת המבצעים הקרקעיים ותקפה מגדלי מגורים.

כמעט 64,400 פלסטינים נהרגו בעזה, אשר מתמודדת עם רעב שהוטל על ידי ישראל ומשבר הומניטרי הולך ומעמיק.

רשויות הספורט הואשמו בצביעות בכך שמאפשרות לישראל להמשיך להשתתף בתחרויות בינלאומיות, בעוד רוסיה נאסרה מיד לאחר תחילת המלחמה באוקראינה.

מקור: AA

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us