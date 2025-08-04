המלחמה בעזה
רוב הישראלים חוששים מהבידוד הבינלאומי ודרושים עסקה כוללת – מצדדים בפלסטינים רואים בכך הכרה בפגיעה בתדמית הישראלית.
ישראלים חוששים שלא יוכלו לטוס לחו״ל ודורשים הסכם כולל | סקר
Israel Iran Mideast Wars / AP
4 באוגוסט 2025

סקר חדש של "אולפן שישי" מגלה כי כ‑56% מהישראלים חוששים שבעקבות המשבר הבין־לאומי לא יוכלו לטוס בעתיד לחו"ל, ועל רקע כן 62% מהם דורשים עסקה כוללת לשחרור כל החטופים.

מנקודת מבט פלסטינית, החשש הזה משקף את העובדה שתיעוד ההרס בעזה, תמונות הקורבנות ותנועות הסולידריות שברחבי העולם מחלחלים פנימה ומחלישים את נרטיב ההגנה של ישראל. הפעילים הפלסטינים טוענים שהעולם מאמץ את הסיפור של סבל אזרחי וסצינות הומניטריות, ולהם נדמה שישראל נאבקת ללכוד מחדש את השיח הגלובלי.

הרוב הציבורי בישראל תומך בעסקה כוללת, שמניחה את הדגש גם על פתרון מדיני, ולא רק על מבצע צבאי. לפי הסקר, 28% מהנשאלים תומכים בהמשך פעולה צבאית, ורק 4% מעדיפים עסקה חלקית. אלו מלמדים על רצון לייצוב מעמדה של ישראל בעין הקהל העולמי ולהפחתת הבידוד המשפטי והדיפלומטי.

מקור: mako

