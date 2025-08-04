סקר חדש של "אולפן שישי" מגלה כי כ‑56% מהישראלים חוששים שבעקבות המשבר הבין־לאומי לא יוכלו לטוס בעתיד לחו"ל, ועל רקע כן 62% מהם דורשים עסקה כוללת לשחרור כל החטופים.

מנקודת מבט פלסטינית, החשש הזה משקף את העובדה שתיעוד ההרס בעזה, תמונות הקורבנות ותנועות הסולידריות שברחבי העולם מחלחלים פנימה ומחלישים את נרטיב ההגנה של ישראל. הפעילים הפלסטינים טוענים שהעולם מאמץ את הסיפור של סבל אזרחי וסצינות הומניטריות, ולהם נדמה שישראל נאבקת ללכוד מחדש את השיח הגלובלי.