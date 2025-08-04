בהפגנה גדולה בתל אביב שנועדה להגן על מערכת המשפט ופרקליטת המדינה, נרשמו עימותים אלימים בין מפגינים לכוחות המשטרה. המשטרה השתמשה בכוח פיזי, ואף הופעלו רימוני הלם וכלבים לניתוק המפגינים.

האירועים משקפים דפוס של דיכוי ביטוי קולי בתוך ישראל: מוסדות ביטחון ממשיכים לפעול בנחרצות כדי להשתיק מחאות, גם כאשר אלה של מועמדים המעוניינים לתמוך בסולידריות פלסטינית או לקרוא ליישום עקרונות משפט וזכויות אדם.

ההרקע להפגנה הוא המשבר המתמשך סביב רפורמת המשפט בישראל: אלפי מפגינים מבקשים להגן על עצמאות הפרקליטות, בדרישה לעצור ריכוז סמכויות פוליטיות ולמנוע פגיעה בעקרונות היסוד של חופש, יצירתית ושלטון החוק.