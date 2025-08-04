פוליטיקה
עימותים אלימים בתל אביב במהלך הפגנה בתמיכה בפרקליטות
הפגנה בתמיכה בפרקליטות מלווה באלימות משטרתית ובתגובה ציבורית חריפה.
4 באוגוסט 2025

בהפגנה גדולה בתל אביב שנועדה להגן על מערכת המשפט ופרקליטת המדינה, נרשמו עימותים אלימים בין מפגינים לכוחות המשטרה. המשטרה השתמשה בכוח פיזי, ואף הופעלו רימוני הלם וכלבים לניתוק המפגינים.

האירועים משקפים דפוס של דיכוי ביטוי קולי בתוך ישראל: מוסדות ביטחון ממשיכים לפעול בנחרצות כדי להשתיק מחאות, גם כאשר אלה של מועמדים המעוניינים לתמוך בסולידריות פלסטינית או לקרוא ליישום עקרונות משפט וזכויות אדם.

ההרקע להפגנה הוא המשבר המתמשך סביב רפורמת המשפט בישראל: אלפי מפגינים מבקשים להגן על עצמאות הפרקליטות, בדרישה לעצור ריכוז סמכויות פוליטיות ולמנוע פגיעה בעקרונות היסוד של חופש, יצירתית ושלטון החוק.

העימותים מדגישים יחס דו־פרצופי: בעוד שמפגינים המכונים "ימניים" אף ניצלים את ההזדמנות לתקוף את מובילי המחאה – לא נמנעת גם תגובה משטרתית קשה מצד התומכים בממשלה.

המחאה התחילה כחלק מגל המחאה נגד רפורמת המשפט (ינואר–אוקטובר 2023), שכללה עצרות בהיקפים של עשרות אלפי אנשים ברחבי ישראל.

