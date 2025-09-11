טראמפ אמר מאוחר יותר ל-New York Post: "הוא היה חבר טוב מאוד שלי והוא היה אדם יוצא דופן."

קירק חיבר ארבעה ספרים, כולל רב־המכר של הניו יורק טיימס ״דוקטרינת מאגה: הרעיונות היחידים שינצחו את העתיד״ (2020).

בשנת 2022 הוא פרסם את ״תרמית המכללות״, שבו ביקר את ההשכלה הגבוהה בארצות הברית ככזו שמנצלת ו״שוטפת את מוחם של צעירי אמריקה ומוחקת את עתידם״.

ספרו הבא, ״המהפכה הימנית: איך להביס את הווק ולהציל את המערב״, היה אמור לצאת לאור בשנת 2024.

הוא נכלל ברשימת "30 מתחת ל-30" של פורבס ונודע בסגנון הדיבור הלוחמני שלו, שבו לעיתים קרובות ערך דיונים עם סטודנטים במפגשי "תוכיחו שאני טועה" שלו.

בעוד ששמרנים שיבחו אותו על גיוס מצביעים צעירים, מבקריו האשימו אותו בהפצת פילוג ומידע שגוי.

הוא חיזק טענות שקריות על הונאת בחירות ב-2020, הפיץ ספקנות לגבי נגיף הקורונה, התנגד לאמצעי מניעה, וקידם את תאוריית הקונספירציה "ההחלפה הגדולה".

עם זאת, הוא גם קרא לרפובליקנים לאמץ הצבעה בדואר לאחר 2022, בטענה ש"להפסיד מרגיש הרבה יותר גרוע" מאשר להסתגל ל"חודש בחירות."

איסלאמופוב ותומך ישראל

ביחס לישראל, קירק היה אחד מתומכיה הגדולים ביותר מאז תחילת הלחימה בעזה בשנת 2023.

לאחר דיווחים על כך שחיילי צה"ל מונעים סיוע ויורים במבקשי סיוע, קירק הכחיש את הטענות שישראל מרעיבה את הפלסטינים בעזה.

"לא, ישראל לא מרעיבה את תושבי עזה," אמר קירק באחד מציוציו ביולי.

הוא גם תקף מוסלמים ואת האיסלאם באופן עקבי, האשים מוסלמים בקיצוניות וטען שהאיסלאם אינו תואם לערכי המערב.

"האיסלאם הוא החרב שהשמאל משתמש בה כדי לשסף את גרונה של אמריקה," אמר בציוצו האחרון שכוון נגד מוסלמים.

מקור: TRT World & Agencies