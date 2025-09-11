הפרשן השמרני צ'ארלי קירק, אחת הדמויות הבולטות ביותר בתנועת הנוער הימנית בארצות הברית ובעל ברית קרוב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נורה למוות במהלך אירוע באוניברסיטת עמק יוטה.
הוא היה בן 31.
קירק, אב לשניים, נאם בפני סטודנטים בתחנתו הראשונה של סיורו "הקאמבק האמריקאי" כאשר התרחש המתקפה.
וידאו מהאירוע הראה אותו יושב ליד שולחן "תוכיחו שאני טועה", שבו הזמין שאלות מהסטודנטים, כאשר נשמעה יריית אקדח.
הוא נפגע בצווארו והתמוטט בעוד הסטודנטים נמלטים.
הוא פונה לבית החולים אך מאוחר יותר נקבע מותו.
מנהיג נוער שמרני
צ'ארלי קירק נולד ב-14 באוקטובר 1993 בפרברי שיקגו. הוא למד זמן קצר במכללה קהילתית לפני שעזב כדי להתמקד בפעילות פוליטית במשרה מלאה.
בגיל 18 בלבד, הוא ייסד במשותף את ״נקודת המפנה ארצות הברית״ בשנת 2012, ארגון ללא מטרות רווח שמוקדש ל״זיהוי, חינוך, הכשרה וארגון סטודנטים לקידום עקרונות השווקים החופשיים והממשלה המוגבלת״.
תחת הנהגתו, TPUSA הפך לארגון הפעילים השמרני הגדול ביותר לנוער בארצות הברית, עם נוכחות ביותר מ-3,000 בתי ספר תיכוניים וקמפוסים, 650,000 חברים סטודנטים לאורך השנים, וצוות של למעלה מ-450 עובדים.
הפרשנויות שלו הופיעו בכלי תקשורת שונים, בהם פוקס ניוז, דה היל, ניוזוויק, רילקליר פוליטיקס ו־וושינגטון טיימס.
הוא הנחה את ״התוכנית של צ׳ארלי קירק״, פודקאסט יומי ותוכנית רדיו מסונכרנת ששודרה ב־150 תחנות, שודרה במקביל ב״קול אמריקה האמיתית״, והורדה יותר מ־120 מיליון פעמים בשנה האחרונה.
טווח ההשפעה שלו ברשתות החברתיות הגיע ליותר מ-100 מיליון אנשים בחודש, כאשר Axios דירגו אותו בין "עשרת החשבונות המעורבים ביותר" בעולם.
בעל ברית של טראמפ
קירק הפך לאחד הדוברים הבולטים של טראמפ, נאם בכינוסי המפלגה הרפובליקנית ב-2016 וב-2020 והשתתף במצעד ההשבעה של טראמפ בינואר 2025.
טראמפ מינה אותו מאוחר יותר לחבר במועצת המבקרים של האקדמיה האווירית.
לאחר הידיעה על מותו, טראמפ כתב ב-Truth Social: "הגדול, ואפילו האגדי, צ'ארלי קירק, איננו. אף אחד לא הבין או היה קרוב ללב הנוער בארצות הברית כמו צ'ארלי. הוא היה אהוב ומוערך על ידי כולם, במיוחד על ידי, ועכשיו הוא כבר לא איתנו."
טראמפ אמר מאוחר יותר ל-New York Post: "הוא היה חבר טוב מאוד שלי והוא היה אדם יוצא דופן."
קירק חיבר ארבעה ספרים, כולל רב־המכר של הניו יורק טיימס ״דוקטרינת מאגה: הרעיונות היחידים שינצחו את העתיד״ (2020).
בשנת 2022 הוא פרסם את ״תרמית המכללות״, שבו ביקר את ההשכלה הגבוהה בארצות הברית ככזו שמנצלת ו״שוטפת את מוחם של צעירי אמריקה ומוחקת את עתידם״.
ספרו הבא, ״המהפכה הימנית: איך להביס את הווק ולהציל את המערב״, היה אמור לצאת לאור בשנת 2024.
הוא נכלל ברשימת "30 מתחת ל-30" של פורבס ונודע בסגנון הדיבור הלוחמני שלו, שבו לעיתים קרובות ערך דיונים עם סטודנטים במפגשי "תוכיחו שאני טועה" שלו.
בעוד ששמרנים שיבחו אותו על גיוס מצביעים צעירים, מבקריו האשימו אותו בהפצת פילוג ומידע שגוי.
הוא חיזק טענות שקריות על הונאת בחירות ב-2020, הפיץ ספקנות לגבי נגיף הקורונה, התנגד לאמצעי מניעה, וקידם את תאוריית הקונספירציה "ההחלפה הגדולה".
עם זאת, הוא גם קרא לרפובליקנים לאמץ הצבעה בדואר לאחר 2022, בטענה ש"להפסיד מרגיש הרבה יותר גרוע" מאשר להסתגל ל"חודש בחירות."
איסלאמופוב ותומך ישראל
ביחס לישראל, קירק היה אחד מתומכיה הגדולים ביותר מאז תחילת הלחימה בעזה בשנת 2023.
לאחר דיווחים על כך שחיילי צה"ל מונעים סיוע ויורים במבקשי סיוע, קירק הכחיש את הטענות שישראל מרעיבה את הפלסטינים בעזה.
"לא, ישראל לא מרעיבה את תושבי עזה," אמר קירק באחד מציוציו ביולי.
הוא גם תקף מוסלמים ואת האיסלאם באופן עקבי, האשים מוסלמים בקיצוניות וטען שהאיסלאם אינו תואם לערכי המערב.
"האיסלאם הוא החרב שהשמאל משתמש בה כדי לשסף את גרונה של אמריקה," אמר בציוצו האחרון שכוון נגד מוסלמים.
מקור: TRT World & Agencies