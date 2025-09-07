בהפגנה מול ביתו של שר בממשלת נתניהו, נעצר חייל מילואים ישראלי במהלך מחאה למען שחרור השבויים. המשטרה טוענת כי החייל תקף שוטר, אך הוא טוען להגנה עצמית.

ההפגנה התקיימה כחלק ממחאות נרחבות הקוראות לשחרור השבויים. המשפחות דורשות מהממשלה לחזור לשולחן המו"מ ולהסכים לעסקת חילופי שבויים.

המשטרה טוענת כי החייל תקף שוטר במהלך ההפגנה, אך החייל טוען כי הוא רק הרים את ידו כדי להרחיק שוטר שהתקרב אליו. לאחר המעצר, המשטרה פשטה על ביתו של החייל והחרימה את נשקו.