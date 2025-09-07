המלחמה בעזה
חייל מילואים נעצר בהפגנה למען השבויים מול ביתו של שר בליכוד
חייל מילואים ישראלי נעצר בהפגנה מול ביתו של שר בממשלת נתניהו, בדרישה לשחרור השבויים. המשטרה טוענת כי הוא תקף שוטר, אך החייל טוען להגנה עצמית.
חייל מילואים נעצר בהפגנה למען השבויים מול ביתו של שר בליכוד
Israel Palestinians / AP
7 בספטמבר 2025

בהפגנה מול ביתו של שר בממשלת נתניהו, נעצר חייל מילואים ישראלי במהלך מחאה למען שחרור השבויים. המשטרה טוענת כי החייל תקף שוטר, אך הוא טוען להגנה עצמית.

ההפגנה התקיימה כחלק ממחאות נרחבות הקוראות לשחרור השבויים. המשפחות דורשות מהממשלה לחזור לשולחן המו"מ ולהסכים לעסקת חילופי שבויים.

המשטרה טוענת כי החייל תקף שוטר במהלך ההפגנה, אך החייל טוען כי הוא רק הרים את ידו כדי להרחיק שוטר שהתקרב אליו. לאחר המעצר, המשטרה פשטה על ביתו של החייל והחרימה את נשקו.

המעצר עורר תגובות נזעמות בקרב משפחות השבויים, שטוענות כי המשטרה פועלת לדכא את המחאה במקום להתמודד עם הדרישות לשחרור השבויים.

מקור: TRT World and agencies

