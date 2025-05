Globally, over 31 million devices have been infected by infostealer malware. / Photo: Reuters

יותר מ-31,000 סיסמאות בנקאיות אוסטרליות שנגנבו נסחרות ברשת על ידי פושעי סייבר, כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים ביום שלישי.

חקירה שבוצעה על ידי חוקרי מודיעין סייבר חשפה כי פרטי כניסה של ארבעת הבנקים הגדולים באוסטרליה מופצים באפליקציית המסרים טלגרם וברשת האפלה, מה שמעלה סיכון משמעותי להונאות, כך לפי תאגיד השידור האוסטרלי (ABC).

הפרטים נגנבו ממכשירים אישיים באמצעות תוכנות זדוניות מסוג "אינפוסטילר", כך לפי חברת הסייבר האוסטרלית Dvuln, שחשפה את המידע.

חלק מהמכשירים שנפגעו נדבקו כבר בשנת 2021 ועדיין חשופים להתקפות, כך אמר מייסד Dvuln, ג'יימי אוריילי.

ברחבי העולם נדבקו למעלה מ-31 מיליון מכשירים בתוכנה זדונית מסוג אינפוסטילר, כאשר מעל 58,000 מכשירים נפגעו באוסטרליה בלבד, במניין כל סוגי המכשירים שנדבקו, לפי חברת אבטחת הסייבר הדסון רוק.

מוקדם יותר החודש דווח גם כי קרנות הפנסיה האוסטרליות היו יעד למתקפות סייבר, שבהן נעשה שימוש בסיסמאות גנובות של 600 חברים בניסיון לגשת לחשבונות ולבצע הונאות.

מקור: AA