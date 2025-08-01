עוֹלָם
הצבא הישראלי יגבש נוהל חדש בעקבות התאבדות חייל מילואים שזיהה חללים
בעקבות התאבדותו של חייל מילואים שהיה אחראי על זיהוי חללי הצבא הישראלי, בצבא יגובש נוהל תמיכה חדש. ההחלטה מעוררת תגובות גם במרחב האזרחי.
Israel Palestinians / AP
1 באוגוסט 2025

הצבא הישראלי הודיע כי יגבש נוהל חדש שיסדיר את הליווי הנפשי והמערכתי הניתן לחיילים העוסקים בזיהוי חללים – זאת בעקבות התאבדותו של חייל מילואים שהיה חלק מצוותי הזיהוי הצבאיים בתקופה האחרונה.

החייל, ששירת בתפקיד רגיש ומורכב במערך זיהוי הנופלים, שם קץ לחייו לאחר תקופה שבה פעל תחת עומס רגשי כבד. המקרה עורר דיון ציבורי וצבאי נרחב באשר למענה שניתן לאנשי מילואים במצבים טראומטיים.

לפי דיווח, בצבא הישראלי בוחנים כעת דרכים להרחבת התמיכה, כולל מעקב לאחר השחרור, הכוונה נפשית ממוקדת, והגדרה מחודשת של אחריות הפיקוד ביחידות דומות. גם במרחב האזרחי, מטפלים וארגונים לזכויות חיילים קוראים למענה מערכתי כולל, לרבות פיתוח מענים גם לאנשי מילואים במערכת הבריאות הציבורית.

בצבא הישראלי הדגישו כי הם רואים את הנושא ברצינות, וכי תהליך הפקת הלקחים נמצא בעיצומו.

מקור: Ynet

