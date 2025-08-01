הצבא הישראלי הודיע כי יגבש נוהל חדש שיסדיר את הליווי הנפשי והמערכתי הניתן לחיילים העוסקים בזיהוי חללים – זאת בעקבות התאבדותו של חייל מילואים שהיה חלק מצוותי הזיהוי הצבאיים בתקופה האחרונה.

החייל, ששירת בתפקיד רגיש ומורכב במערך זיהוי הנופלים, שם קץ לחייו לאחר תקופה שבה פעל תחת עומס רגשי כבד. המקרה עורר דיון ציבורי וצבאי נרחב באשר למענה שניתן לאנשי מילואים במצבים טראומטיים.

לפי דיווח, בצבא הישראלי בוחנים כעת דרכים להרחבת התמיכה, כולל מעקב לאחר השחרור, הכוונה נפשית ממוקדת, והגדרה מחודשת של אחריות הפיקוד ביחידות דומות. גם במרחב האזרחי, מטפלים וארגונים לזכויות חיילים קוראים למענה מערכתי כולל, לרבות פיתוח מענים גם לאנשי מילואים במערכת הבריאות הציבורית.