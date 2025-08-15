פוליטיקה
1 דקות קריאה
שר הביטחון תוקף את בנט: "טען שאסור לתקוף את איראן ועכשיו מותח ביקורת"
שר הביטחון ישראל כ"ץ מגיב בחריפות לביקורתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שטען כי תקיפה באיראן אסורה, ומאשים אותו בהסתה נגד הרמטכ"ל אייל זמיר.
שר הביטחון תוקף את בנט: "טען שאסור לתקוף את איראן ועכשיו מותח ביקורת"
Israel Katz / Reuters
15 באוגוסט 2025

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות לדברי הביקורת שהטיח ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בממשלה בעקבות המתקפה על הרמטכ"ל אייל זמיר.

בציוץ בחשבון ה-X שלו, כ"ץ ציין כי בנט טען "שאסור ובלתי אפשרי לתקוף את איראן" ימים ספורים לפני המתקפה ההיסטורית, וכעת הוא מותח ביקורת על מדיניות הביטחון ועל כ"ץ עצמו. כ"ץ הוסיף: "יש הרבה שאני מוכן לשמוע מהם ביקורת - לא במקרה הזה".

מומלץ

בנט, בתגובה לביקורת, טען כי שרי הממשלה, בראשות בנימין נתניהו, ומקורביהם מפעילים מסע השפלה והסתה נגד הרמטכ"ל זמיר, מכנים אותו "חלש", "שמאלן", "לא התקפי", ומדליפים לתקשורת שלל עלבונות. בנט ציין כי כ"ץ עצמו "יורה עליו מטחים של מסרים משפילים".

מקור: TRT World וסוכנות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us