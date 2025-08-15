שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות לדברי הביקורת שהטיח ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בממשלה בעקבות המתקפה על הרמטכ"ל אייל זמיר.

בציוץ בחשבון ה-X שלו, כ"ץ ציין כי בנט טען "שאסור ובלתי אפשרי לתקוף את איראן" ימים ספורים לפני המתקפה ההיסטורית, וכעת הוא מותח ביקורת על מדיניות הביטחון ועל כ"ץ עצמו. כ"ץ הוסיף: "יש הרבה שאני מוכן לשמוע מהם ביקורת - לא במקרה הזה".