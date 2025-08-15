15 באוגוסט 2025
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בחריפות לדברי הביקורת שהטיח ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בממשלה בעקבות המתקפה על הרמטכ"ל אייל זמיר.
בציוץ בחשבון ה-X שלו, כ"ץ ציין כי בנט טען "שאסור ובלתי אפשרי לתקוף את איראן" ימים ספורים לפני המתקפה ההיסטורית, וכעת הוא מותח ביקורת על מדיניות הביטחון ועל כ"ץ עצמו. כ"ץ הוסיף: "יש הרבה שאני מוכן לשמוע מהם ביקורת - לא במקרה הזה".
בנט, בתגובה לביקורת, טען כי שרי הממשלה, בראשות בנימין נתניהו, ומקורביהם מפעילים מסע השפלה והסתה נגד הרמטכ"ל זמיר, מכנים אותו "חלש", "שמאלן", "לא התקפי", ומדליפים לתקשורת שלל עלבונות. בנט ציין כי כ"ץ עצמו "יורה עליו מטחים של מסרים משפילים".
מקור: TRT World וסוכנות